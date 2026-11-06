Cocaina nell'airbag: arrestato corriere della droga sulla A4 a Sona

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Un controllo di routine lungo l'autostrada A4 si è trasformato in un'operazione antidroga di rilievo. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud hanno arrestato un cittadino albanese di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo aver scoperto quasi 6 chili di cocaina nascosti nel vano dell'airbag della sua auto.

Il fermo e l'intuizione degli agenti

Il giovane, residente in Toscana e con permesso di soggiorno regolare, viaggiava da solo in direzione Milano quando è stato fermato dalla pattuglia all'altezza del comune di Sona. Fin da subito, il suo atteggiamento nervoso e le risposte vaghe sulla provenienza e destinazione del viaggio hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Il nascondiglio nell'airbag

Durante l'ispezione del veicolo, l'esperienza degli agenti è stata decisiva: hanno individuato un vano ricavato nello spazio dell'airbag lato passeggero. All'interno c'erano cinque panetti avvolti con nastro da pacchi, ciascuno con il logo di una nota casa automobilistica, per un peso complessivo di 5.860 grammi.

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Le analisi della Polizia Scientifica della Questura di Verona hanno confermato che la sostanza era cocaina. La droga è stata sequestrata e il giovane, arrestato per spaccio, è stato portato nel carcere di Montorio. Dopo la convalida dell'arresto, l'Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Si ribadisce il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale dell'arrestato sarà accertata solo con sentenza definitiva.

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