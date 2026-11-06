Cosenza, via libera al Marulla per la stagione 2026 2027: contro la Casertana si gioca in casa

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Il club rossoblù ottiene l’autorizzazione a utilizzare lo stadio cittadino per le competizioni nazionali. La sfida di domenica 15 novembre è in programma alle 17.30

Il Cosenza Calcio potrà disputare allo stadio San Vito Gigi Marulla le competizioni nazionali della stagione 2026/2027. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha accolto la richiesta della società, dando il via libera all’utilizzo dell’impianto cittadino al posto dello stadio Ezio Scida di Crotone, indicato in deroga al momento del rilascio della Licenza Nazionale.

Una decisione che definisce la sede delle gare casalinghe dei rossoblù e offre ai tifosi un riferimento concreto già per il prossimo appuntamento indicato dal club: Cosenza-Casertana, in calendario domenica 15 novembre alle ore 17.30.

Accolta la richiesta del Cosenza per utilizzare il San Vito Marulla

L’istanza della società, datata 3 novembre 2026, è stata esaminata dalla Commissione nella riunione del 6 novembre. Dopo aver valutato la documentazione presentata, l’organismo ha deliberato di accogliere la domanda per l’utilizzo del San Vito Gigi Marulla nelle competizioni nazionali della stagione in corso.

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La Lega Pro ha preso atto della decisione. Il provvedimento supera quindi l’indicazione dello Scida come impianto alternativo, autorizzata in deroga nell’ambito della Licenza Nazionale 2026/2027.

Il via libera riguarda l’intera stagione sportiva e non soltanto una singola partita: un passaggio rilevante per la programmazione delle gare interne e per l’organizzazione degli appuntamenti davanti al pubblico cosentino.

Cosenza Casertana al Marulla il 15 novembre alle 17.30

La conseguenza immediata dell’autorizzazione riguarda la sfida tra Cosenza e Casertana, che si giocherà domenica 15 novembre 2026 al San Vito Gigi Marulla, con calcio d’inizio fissato alle 17.30.

Per i sostenitori rossoblù arriva così la certezza sulla sede dell’incontro. La squadra potrà affrontare l’impegno nel proprio stadio, ritrovando nel sostegno del pubblico di casa un elemento importante sul piano sportivo e ambientale.

Una decisione che chiarisce la sede delle gare casalinghe

L’autorizzazione consente al Cosenza Calcio di pianificare gli impegni interni facendo riferimento all’impianto della propria città. La disponibilità del Marulla ha un valore che va oltre l’aspetto organizzativo: lo stadio rappresenta il punto d’incontro tra squadra, tifoseria e territorio.

Con l’accoglimento dell’istanza si chiude dunque il passaggio relativo alla scelta dell’impianto per le competizioni nazionali 2026/2027. Il primo appuntamento confermato è quello contro la Casertana, attesa a Cosenza il 15 novembre.

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