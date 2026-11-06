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La gastroenterologia si apre al confronto: sabato convegno al “Pugliese”

Redazione
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Un evento convegnistico non solo e soltanto per medici, ma anche per valorizzare la componente infermieristica che tanta parte ha nella cura delle più varie patologie. Su questa strada si è incamminata da mesi l’AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) pronta a dare il via, sabato 7 novembre, a partire dalle 8,30 presso la Sala Convegni del Presidio Ospedaliero “Pugliese” di Catanzaro, alla giornata formativa “Reparto di Gastroenterologia. Ruoli, competenze e organizzazione”.

Il convegno è stato progettato per offrire un approfondito aggiornamento su tematiche di attualità e rilievo clinico-scientifiche nel campo della endoscopia digestiva e nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI).

Il convegno propone la promozione e la diffusione di metodiche e tecnologie avanzate inerenti le procedure endoscopiche in urgenza ed in elezione, con lo scopo di favorire la crescita e il consolidamento della cultura clinica e delle competenze tecniche delle varie figure sanitarie.

Le MICI, comprendenti tra le altre la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, costituiscono un gruppo di patologie ad andamento cronico e recidivante, la cui gestione rappresenta tuttora una sfida clinica rilevante. L’incremento della prevalenza, l’esordio in età sempre più giovane e l’impatto sul benessere psicofisico e sociale dei pazienti richiedono un aggiornamento costante delle competenze cliniche e organizzative degli operatori sanitari coinvolti.

Negli ultimi anni, il rapido progresso delle conoscenze fisiopatologiche ha favorito lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative, comprendenti l’impiego di farmaci biologici e piccole molecole, con l’obiettivo di ottenere non solo il controllo sintomatologico, ma anche la remissione endoscopica e istologica. Parallelamente, è emersa l’importanza di un approccio multidisciplinare che integri aspetti nutrizionali, psicologici e di transizione dall’età pediatrica a quella adulta. L’obiettivo formativo principale è fornire strumenti aggiornati e concreti per una gestione ottimale dei pazienti affetti da MICI, in un’ottica di medicina personalizzata e di miglioramento continuo degli standard di cura.

L’organizzazione della giornata è a cura del responsabile scientifico, dott.ssa Ladislava Sebkova e, dopo i saluti del prof. Giovanni Cuda (Magnifico Rettore UMG) e della dott.ssa Simona Carbone (Direttore generale AOU Renato Dulbecco di Catanzaro) introdurrà il corso il dott. Stefano Rodinò (Direttore S.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva) che si articolerà in 2 distinte sessioni rispettivamente presiedute dal prof. Patrizia Doldo e dal prof. Ludovico Montebianco Abenavoli, dopo le discussioni al termine delle sessioni di lavoro, verranno tratte le conclusioni della giornata da parte della dott.ssa Sebkova.

L’iscrizione è gratuita, previa compilazione di una scheda di iscrizione da inviare a mezzo mail a: [email protected]. Saranno assegnati 7 crediti ECM per le figure professionali di infermiere e medico chirurgo (tutte le specializzazioni).

Clicca QUI per la locandina

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gastroenterologia-catanzaro mici-convegno endoscopia-digestiva formazione-ecm aigo

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