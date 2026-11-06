Calabria e Hong Kong, Montuoro firma l’accordo con HKTDC per sostenere le imprese

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Calabria e Hong Kong, intesa con HKTDC per aprire nuove opportunità alle imprese

L’accordo sottoscritto dall’assessore Antonio Montuoro punta a rafforzare i rapporti commerciali con l’Asia, promuovere il Made in Calabria e favorire l’incontro tra aziende e potenziali partner

La Calabria rafforza il dialogo economico con Hong Kong e guarda ai mercati asiatici come occasione di sviluppo per il proprio sistema produttivo. L’assessore Antonio Montuoro ha sottoscritto a Hong Kong un accordo di collaborazione con HKTDC, con l’obiettivo di sostenere le relazioni commerciali e accompagnare le imprese calabresi nel percorso di apertura internazionale.

Al centro dell’intesa ci sono la promozione del Made in Calabria, la ricerca di nuove opportunità di export e la possibilità di favorire contatti con operatori economici interessati alle produzioni e alle competenze del territorio.

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Cosa prevede la collaborazione tra Calabria e HKTDC

L’accordo punta a creare condizioni più favorevoli per l’incontro tra le aziende calabresi e potenziali interlocutori commerciali in Asia. Tra gli obiettivi indicati figurano il rafforzamento delle relazioni economiche, il business matching e il supporto alle imprese che intendono esplorare nuovi mercati.

Il business matching consiste nel mettere in contatto aziende con interessi compatibili, favorendo il confronto con possibili clienti, distributori e partner. Un passaggio utile soprattutto per le realtà produttive che vogliono avviare relazioni all’estero e hanno bisogno di individuare interlocutori coerenti con la propria offerta.

La firma rappresenta quindi un punto di partenza: il valore della collaborazione dipenderà dalla capacità di tradurre gli obiettivi condivisi in occasioni concrete per le imprese.

Made in Calabria ed export verso i mercati asiatici

La promozione del Made in Calabria è uno degli elementi centrali dell’intesa. L’obiettivo è dare maggiore visibilità alle produzioni regionali e sostenere le aziende interessate a sviluppare una presenza commerciale oltre i confini nazionali.

Affacciarsi sui mercati asiatici richiede però un percorso strutturato. Alla qualità dei prodotti devono affiancarsi la conoscenza della domanda locale, la scelta dei canali di distribuzione e un’organizzazione adeguata a gestire rapporti commerciali internazionali.

In questo contesto, una collaborazione istituzionale può facilitare i primi contatti e il confronto tra operatori. Le opportunità effettive andranno poi valutate in base alle caratteristiche e alla preparazione delle singole aziende.

Investimenti e relazioni commerciali per la crescita regionale

Accanto all’export, l’accordo indica tra le proprie finalità anche l’attrazione di investimenti. La prospettiva è ampliare le relazioni economiche della regione, facendo conoscere le possibilità di collaborazione offerte dal territorio calabrese.

Per Montuoro, l’intesa si inserisce nella volontà di rendere la Calabria più attiva sui mercati internazionali, costruendo strumenti capaci di sostenere l’espansione delle imprese.

Restano da definire, nel dettaglio, le modalità operative della collaborazione, le eventuali iniziative dedicate alle aziende e i percorsi di partecipazione. Saranno questi passaggi a chiarire come l’accordo con HKTDC potrà trasformarsi in nuove possibilità di internazionalizzazione per le imprese calabresi.