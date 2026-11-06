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Vasseur chiede professionalità a Hamilton e Leclerc dopo le tensioni in Ferrari

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Vasseur chiede professionalità a Hamilton e Leclerc dopo le tensioni in Ferrari
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Il Gran Premio del Brasile a Interlagos non è solo una questione di pista. Fuori dal circuito, la Ferrari deve gestire le tensioni interne tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Dopo le dichiarazioni del sette volte campione del mondo, che ha nuovamente puntato il dito contro il compagno di squadra, il team principal Fred Vasseur è intervenuto nella conferenza stampa dedicata ai team principal per fare chiarezza.

Un incontro chiarificatore

Vasseur ha rivelato che c'è stato un incontro a tre con i piloti per discutere l'accaduto. "Abbiamo avuto modo di parlarne – ha spiegato – e di chiarire la mia posizione e la loro. È stata una buona cosa e ora passiamo oltre". Il team principal ha sottolineato che non è necessario che i due siano amici, ma che devono comportarsi da professionisti: "Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda".

Le linee guida della Ferrari

Il riferimento è alle regole interne della scuderia, che impongono rispetto reciproco e collaborazione. Dopo l'incidente della scorsa settimana e le ulteriori dichiarazioni di Hamilton in Brasile, la situazione sembra essersi chiarita. Vasseur ha voluto ribadire la sua posizione con fermezza, ricordando a entrambi i piloti l'importanza di mantenere un comportamento professionale.

Verso il futuro

Con il chiarimento avvenuto, la Ferrari può ora concentrarsi sulle prestazioni in pista. Il team principal ha chiuso la questione, auspicando che episodi simili non si ripetano e che i piloti lavorino insieme per il bene della squadra. La stagione è ancora lunga e la Rossa ha bisogno di unità per raggiungere i propri obiettivi.

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Argomenti:
ferrari hamilton leclerc vasseur formula gran premio brasile tensione piloti professionalità scuderia

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