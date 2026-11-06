Vasseur chiede professionalità a Hamilton e Leclerc dopo le tensioni in Ferrari

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Il Gran Premio del Brasile a Interlagos non è solo una questione di pista. Fuori dal circuito, la Ferrari deve gestire le tensioni interne tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Dopo le dichiarazioni del sette volte campione del mondo, che ha nuovamente puntato il dito contro il compagno di squadra, il team principal Fred Vasseur è intervenuto nella conferenza stampa dedicata ai team principal per fare chiarezza.

Un incontro chiarificatore

Vasseur ha rivelato che c'è stato un incontro a tre con i piloti per discutere l'accaduto. "Abbiamo avuto modo di parlarne – ha spiegato – e di chiarire la mia posizione e la loro. È stata una buona cosa e ora passiamo oltre". Il team principal ha sottolineato che non è necessario che i due siano amici, ma che devono comportarsi da professionisti: "Non chiedo loro di essere migliori amici. Chiedo loro di comportarsi e lavorare come professionisti. Le linee guida rimangono le stesse: devono rispettarsi a vicenda".

Le linee guida della Ferrari

Il riferimento è alle regole interne della scuderia, che impongono rispetto reciproco e collaborazione. Dopo l'incidente della scorsa settimana e le ulteriori dichiarazioni di Hamilton in Brasile, la situazione sembra essersi chiarita. Vasseur ha voluto ribadire la sua posizione con fermezza, ricordando a entrambi i piloti l'importanza di mantenere un comportamento professionale.

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Verso il futuro

Con il chiarimento avvenuto, la Ferrari può ora concentrarsi sulle prestazioni in pista. Il team principal ha chiuso la questione, auspicando che episodi simili non si ripetano e che i piloti lavorino insieme per il bene della squadra. La stagione è ancora lunga e la Rossa ha bisogno di unità per raggiungere i propri obiettivi.

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