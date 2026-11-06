Cutro, Pina Bruni completa il corso ISS su salute e cambiamenti climatici

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Un percorso di formazione a distanza di 16 ore dedicato al legame tra ambiente e benessere e ai benefici delle azioni per il clima

Giuseppina (Pina) Bruni, originaria di Cutro, ha completato il corso di formazione a distanza Co-Benefici di salute nella risposta ai cambiamenti climatici, giunto alla seconda edizione e organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Il superamento del test finale è avvenuto il 6 novembre 2026.

Il percorso, della durata prevista di 16 ore, affronta un tema di crescente interesse: il rapporto tra la tutela dell’ambiente e la protezione della salute, con particolare attenzione ai benefici che possono derivare dalle azioni di risposta ai cambiamenti climatici.

Il percorso formativo dell’Istituto Superiore di Sanità

L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento Ambiente e Salute e dal Servizio Formazione dell’ISS, nell’ambito del Centro di Formazione in Salute Ambiente Biodiversità Clima, denominato SABiC.

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La seconda edizione del corso prevede un periodo di erogazione compreso tra il 16 febbraio e il 10 dicembre 2026. La modalità FAD, ossia formazione a distanza, consente di seguire il percorso attraverso strumenti digitali, secondo l’organizzazione prevista dagli enti promotori.

L’attestato rilasciato a Giuseppina (Pina) Bruni documenta la partecipazione al corso e il superamento della verifica conclusiva.

Salute e clima, il significato dei co benefici

Al centro del percorso c’è il concetto di co-benefici di salute: i vantaggi per il benessere delle persone che possono accompagnare gli interventi rivolti alla tutela del clima.

Questa prospettiva invita a considerare insieme salute, ambiente e sostenibilità. Le scelte che riguardano il territorio, gli spostamenti e l’utilizzo delle risorse possono infatti essere valutate anche per le loro ricadute sulla qualità della vita.

Il tema offre quindi una chiave di lettura più ampia delle politiche ambientali, mettendo in relazione la risposta ai cambiamenti climatici con le esigenze quotidiane delle comunità.

La formazione come strumento di consapevolezza

La partecipazione di Giuseppina (Pina) Bruni porta anche a Cutro un’esperienza di aggiornamento su argomenti che interessano cittadini, istituzioni e realtà territoriali.

Approfondire il legame tra cambiamenti climatici e salute significa acquisire strumenti per comprendere questioni complesse e riconoscere il valore di scelte informate. Un contributo alla diffusione di una cultura attenta all’ambiente e al benessere collettivo, a partire dalla formazione individuale.

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