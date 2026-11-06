Luca Banchi coach dell'Armani Milano il ct azzurro pronto a firmare

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L'Armani Milano ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Luca Banchi, attuale commissario tecnico della nazionale italiana di basket. L'annuncio ufficiale è atteso per l'inizio della prossima settimana, dopo la firma del contratto che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Banchi prende il posto di Peppe Poeta, esonerato dalla società milanese a causa del deludente avvio di stagione in Eurolega, con un bilancio di una vittoria e nove sconfitte.

Un ritorno a Milano per Banchi

Per Banchi si tratta di un ritorno all'Olimpia, club che aveva già guidato nel biennio 2013-2015. Con lui in panchina, Milano conquistò lo Scudetto nel 2014, interrompendo un digiuno che durava da 18 anni. La sua esperienza precedente sulla panchina biancorossa era terminata con la conquista del titolo italiano, un successo che aveva riportato l'Armani in cima al basket nazionale.

Doppio incarico per Banchi

Il tecnico manterrà anche il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Il suo contratto con la Fip prevedeva un impegno full time solo per il primo anno, quindi ora Banchi potrà dividersi tra il club e la nazionale. La decisione di affidargli la panchina dell'Armani Milano è stata presa dalla proprietà dopo l'esonero di Poeta, con l'obiettivo di risollevare le sorti della squadra in Eurolega e in campionato.

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Le prospettive per l'Armani Milano

L'arrivo di Banchi rappresenta una svolta per l'Olimpia Milano, che punta a ritrovare competitività sia in Italia che in Europa. Il coach toscano è noto per la sua capacità di gestire grandi giocatori e per la sua esperienza internazionale, maturata anche alla guida della nazionale. La sfida è importante: risollevare una squadra in difficoltà e riportarla ai vertici. I tifosi sperano di rivedere presto i successi del passato, a partire dal campionato.