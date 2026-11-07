La NFL conquista Madrid e sogna l'Italia: il Bernabeu si prepara allo show

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Madrid si prepara a vivere una notte di football americano senza precedenti. Domani, alle 15.30 ora locale, lo stadio Santiago Bernabeu ospiterà la sfida tra gli Atlanta Falcons e i Cincinnati Bengals, valida per la stagione regolare della NFL. Si tratta della seconda partita ufficiale del massimo campionato americano disputata in Spagna, un evento che, per numeri e richiamo mediatico, si avvicina molto a quello di un Clasico tra Real Madrid e Barcellona.

L'impianto dei merengues sarà completamente libero per l'occasione: la squadra di casa gioca infatti stasera a Valencia, lasciando campo libero ai colossi statunitensi. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo As, lo scorso anno, in occasione della prima gara NFL mai disputata in Spagna, quasi 79mila tifosi hanno affollato il rinnovato stadio del Real, con circa la metà proveniente dall'estero. Un afflusso che ha fatto volare il giro d'affari legato alla ricettività, alla ristorazione e ai servizi turistici.

Numeri in crescita e stelle in campo

Per l'edizione 2025 le previsioni sono ancora più rosee. Le due squadre impegnate sono infatti particolarmente attraenti e schierano campioni del calibro di Joe Burrow, Ja'Marr Chase e Bijan Robinson, nomi che aumentano l'appeal dell'evento e la domanda di biglietti. La partita di domani sarà la 69esima gara ufficiale del campionato americano disputata all'estero: la prima risale al 2005 allo stadio Azteca di Città del Messico.

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Un calendario internazionale da record

Quest'anno il programma delle partite internazionali NFL è il più ricco di sempre, con incontri in Gran Bretagna, Germania, Brasile, Francia, Australia e Spagna. Un'espansione globale che non sembra fermarsi e che potrebbe presto coinvolgere anche l'Italia: secondo quanto trapela, sarebbero già stati avviati dei contatti per portare una gara ufficiale nel nostro Paese. La strada sembra tracciata: dopo Madrid, il football americano guarda con interesse al Belpaese.

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