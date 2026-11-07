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Artigianato calabrese, sbloccati oltre 2 milioni di euro per le imprese

Redazione
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La Regione Calabria accelera sul sostegno alle piccole imprese e mette sul piatto nuove risorse per il comparto artigiano. Il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive, guidato dal dirigente generale Fortunato Varone, ha infatti avviato un'operazione di sblocco delle economie che consentirà di attivare subito gli interventi a tutela e valorizzazione dell'artigianato locale, senza attendere i tempi dei nuovi flussi finanziari.

Un intervento da oltre 2,2 milioni di euro

Come spiegato dall'assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico Giovanni Calabrese, il provvedimento mette a disposizione oltre 2,2 milioni di euro grazie alla sinergia con Fincalabra e a una rigorosa ricognizione delle economie disponibili. L'obiettivo è duplice: dare liquidità immediata alle imprese artigiane e garantire continuità all'azione amministrativa di supporto al tessuto produttivo.

Calabrese: risposta concreta e tempestiva agli artigiani

«Con questo provvedimento diamo una risposta concreta e tempestiva agli artigiani calabresi, un settore fondamentale per la nostra economia, la nostra tradizione e la nostra identità», ha dichiarato l'assessore Calabrese. «Grazie alla sinergia con Fincalabra e alla rigorosa ricognizione delle economie, mettiamo subito a disposizione oltre 2,2 milioni di euro, confermando che la Regione è al fianco delle imprese con fatti concreti e risorse immediatamente spendibili».

La priorità, ha aggiunto, è «trasformare le risorse disponibili in opportunità immediate per il tessuto produttivo», continuando a lavorare «con determinazione per sbloccare ogni potenziale leva di sviluppo a favore dei nostri territori».

Un comparto strategico per l'economia calabrese

L'artigianato rappresenta da sempre una componente essenziale del sistema produttivo calabrese, tra botteghe storiche, manifattura tradizionale e piccole imprese a conduzione familiare. Lo sblocco delle economie permette di non interrompere il flusso di contributi e incentivi, offrendo alle attività una boccata d'ossigeno in una fase economica delicata per l'accesso al credito.

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