Scalea, auto precipita nel canale Tirello: muore un uomo di 36 anni

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Un residente di Lauria ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra viale Europa e viale Mediterraneo. Soccorsi e operazioni di recupero proseguiti fino a quasi all’alba

Un uomo di 36 anni residente a Lauria, in provincia di Potenza, è morto nella notte in un incidente stradale a Scalea, nel Cosentino. La Fiat Panda sulla quale viaggiava è finita nel canale Tirello dopo avere sfondato una ringhiera di protezione.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’uscita di strada.

La vettura ha sfondato la protezione ed è precipitata nel canale

Secondo una prima ricostruzione, l’auto percorreva viale Europa quando, per ragioni ancora da accertare, il conducente ne ha perso il controllo. La vettura ha attraversato l’incrocio con viale Mediterraneo, ha abbattuto la ringhiera ed è precipitata nel canale sottostante, dove si è capovolta.

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L’episodio è descritto come un incidente autonomo: dalle prime informazioni non risulta il coinvolgimento di altri veicoli.

L’allarme dei passanti e l’intervento dei soccorritori

A chiedere aiuto sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Scalea. Le operazioni si sono svolte sotto un violento acquazzone, ma per il trentaseienne non è stato possibile fare nulla.

La presenza della pioggia al momento dei soccorsi non chiarisce, da sola, le cause dell’incidente, che restano oggetto di verifica.

Controlli lungo il Tirello e recupero dell’auto

I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari a ricostruire il percorso della Panda e la sequenza dell’uscita di strada.

I vigili del fuoco hanno inoltre controllato il canale Tirello per verificare che non vi fossero altre persone coinvolte. L’intervento è terminato quasi all’alba, dopo la rimozione del veicolo con un’autogru.

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