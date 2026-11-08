Inter batte Como 2-0 a San Siro con Esposito e Thuram

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Allo stadio San Siro, l'Inter ha superato il Como con un netto 2-0 nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra guidata da Cristian Chivu ha sfruttato le reti di Pio Esposito e Marcus Thuram, segnate rispettivamente al 12' e al 19' del primo tempo, per conquistare tre punti fondamentali nella corsa al vertice.

Un avvio a razzo decide la partita

I nerazzurri sono partiti con il piede giusto, mettendo subito in difficoltà la difesa avversaria. Al 12', Pio Esposito ha aperto le marcature con un inserimento vincente, mentre sette minuti più tardi Thuram ha raddoppiato con una conclusione precisa. Il Como di Cesc Fabregas ha provato a reagire, ma senza mai impensierire seriamente la retroguardia interista.

La classifica dopo il successo

Con questa vittoria, l'Inter sale a 28 punti e si porta a meno uno dalla capolista Lazio, mantenendo alta la pressione nella parte alta della classifica. Il Como resta invece fermo a quota 18, vedendo allontanarsi le posizioni europee.

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Le scelte dei tecnici

Chivu ha confermato la fiducia al duo offensivo Esposito-Thuram, premiato dai gol. Fabregas ha invece optato per un centrocampo più coperto, ma la mossa non ha arginato l'irruenza dei padroni di casa. Nel secondo tempo, il ritmo è calato e l'Inter ha gestito il vantaggio senza affanni, portando a casa una vittoria importante per il morale e per la classifica.

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