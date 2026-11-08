D'Uffizi convocato per la prima volta in Under 21: Baldini lo chiama a Tirrenia

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Il commissario tecnico della nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha convocato per la prima volta Simone D'Uffizi, centrocampista classe 2004 dell'Ascoli. Il giocatore si aggregherà al gruppo degli azzurrini già da questa sera al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove è in corso il raduno della squadra.

Una convocazione meritata

Per D'Uffizi si tratta di un traguardo importante: dopo aver recentemente superato le 100 presenze con la maglia dell'Ascoli, arriva la prima chiamata nell'Under 21. Il tecnico Baldini ha deciso di puntare su di lui per il raduno che si tiene in questi giorni in vista dei prossimi impegni della nazionale giovanile.

Le assenze

Non sarà invece disponibile Dominic Vavassori, attaccante del Palermo, costretto a saltare il raduno a causa di un quadro influenzale. Il giocatore resterà a casa per recuperare e tornare a disposizione dei suoi club e della nazionale.

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Il raduno di Tirrenia

Il raduno dell'Under 21 a Tirrenia proseguirà nei prossimi giorni con sessioni di allenamento e lavoro atletico. La convocazione di D'Uffizi rappresenta un'ulteriore opportunità per il giovane talento di mettersi in mostra e guadagnarsi un posto nelle prossime partite degli azzurrini.

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