Terremoto in Calabria di magnitudo 3.5 con epicentro vicino a Serrastretta (CZ)

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La scossa registrata alle 17.58 di domenica 8 novembre nel Catanzarese a 10 chilometri di profondità. Epicentro a circa 10 chilometri da Lamezia Terme e 17 da Catanzaro

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è stato registrato nel pomeriggio di domenica 8 novembre 2026, alle 17:58:32 ora italiana, in provincia di Catanzaro. Secondo i dati di localizzazione riportati, l’epicentro si trova a 3 chilometri a sud est di Serrastretta, mentre l’ipocentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità.

L’evento aggiorna il quadro delle scosse riportate nella giornata, dopo i quattro terremoti di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.2 localizzati nel Tirreno meridionale. Si tratta di localizzazioni differenti, che non consentono, da sole, di stabilire un collegamento tra gli eventi.

Epicentro tra Serrastretta e San Pietro Apostolo

Le coordinate della scossa nel Catanzarese sono 38.9927 di latitudine nord e 16.4387 di longitudine est. I centri comunali più vicini risultano Serrastretta e San Pietro Apostolo, entrambi a circa 3 chilometri dall’epicentro.

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A circa 6 chilometri si trovano Feroleto Antico, Cicala, Miglierina, Pianopoli e Amato. Seguono Carlopoli, a 7 chilometri, e Panettieri, Tiriolo e Gimigliano, a 8 chilometri.

Queste distanze sono calcolate rispetto alle coordinate dei municipi e indicano la vicinanza geografica all’epicentro, non gli effetti prodotti dal terremoto nei singoli territori.

La distanza da Lamezia Terme e Catanzaro

Tra le città con almeno 50 mila abitanti, il terremoto è stato localizzato a circa 10 chilometri a est di Lamezia Terme e 17 chilometri a nord ovest di Catanzaro. Le altre distanze riportate sono 37 chilometri a sud est di Cosenza e 60 chilometri a ovest di Crotone.

Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro rientrano anche diversi comuni dell’entroterra e dell’area centrale della Calabria, tra cui Decollatura, Soveria Mannelli, Marcellinara, Settingiano, Taverna e Simeri Crichi.

Le informazioni disponibili per questo aggiornamento non comprendono riscontri sulla percezione della scossa o su eventuali danni a persone ed edifici.

Le precedenti scosse nel Tirreno meridionale

Prima del terremoto di Serrastretta, i dati riportati per l’8 novembre indicavano quattro eventi in mare nel Tirreno meridionale. Tre scosse di magnitudo ML 2.0 erano state registrate alle 02:21:01, alle 07:14:07 e alle 08:51:21, con profondità comprese tra 9 e 10 chilometri.

Alle 15:39:29 era seguito un terremoto di magnitudo ML 2.2, localizzato a 29 chilometri di profondità. terremoti.ingv.it

La successione temporale di questi eventi e della scossa nel Catanzarese non è sufficiente per identificarli come un’unica sequenza sismica.

Cosa indicano magnitudo e profondità

La magnitudo locale ML esprime la grandezza del terremoto ricavata dalle registrazioni sismiche. È distinta dall’intensità, che descrive gli effetti osservati sulle persone, sugli oggetti e sulle costruzioni in una determinata località.

La profondità di 10 chilometri si riferisce invece al punto nel sottosuolo in cui ha avuto origine la scossa. Gli effetti in superficie dipendono da più fattori, tra cui distanza dall’epicentro, caratteristiche del terreno e vulnerabilità degli edifici.

I valori di magnitudo, coordinate e profondità rappresentano le stime disponibili e possono essere aggiornati in seguito a nuove analisi.

Aggiornamento

Terremoto nel Tirreno Meridionale, scossa di magnitudo 2.2 a 120 chilometri di profondità

Il sisma registrato alle 18.16 di domenica 8 novembre è stato localizzato in mare dalla Sala Sismica INGV di Roma

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è stato registrato nel Tirreno Meridionale, in mare, alle 18:16:12 di domenica 8 novembre 2026, ora italiana. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma a una profondità di 120 chilometri.

Localizzazione e dati del terremoto

L’epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 38.4102 di latitudine e 15.4082 di longitudine. L’orario di origine del sisma corrisponde alle 17:16:12 UTC, un’ora indietro rispetto all’ora italiana.

Questi i principali parametri dell’evento:

Data: 8 novembre 2026

8 novembre 2026 Ora italiana: 18:16:12

18:16:12 Magnitudo locale: ML 2.2

ML 2.2 Zona: Tirreno Meridionale, in mare

Tirreno Meridionale, in mare Profondità: 120 km

120 km Localizzazione: Sala Sismica INGV-Roma

Parametri suscettibili di aggiornamento

I valori di magnitudo, coordinate e profondità rappresentano la migliore stima ottenuta con i dati disponibili al momento della localizzazione. L’acquisizione di ulteriori dati o successive analisi potrebbe portare a una revisione dei parametri.

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