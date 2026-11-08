Alcaraz conquista Parigi: primo titolo Masters 1000 nella capitale francese
Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Parigi, battendo in finale l'americano Ben Shelton con il punteggio di 7-6 7-5. Per il tennista spagnolo si tratta del primo successo in carriera nel torneo francese, che si disputa sul veloce indoor dell'Accor Arena.
Una finale combattuta
La partita è stata equilibrata, con Alcaraz che ha dovuto lottare per avere la meglio su un avversario aggressivo e dotato di un servizio potente. Il primo set si è deciso al tie-break, dove lo spagnolo ha piazzato il break decisivo. Nel secondo parziale, Alcaraz ha gestito un break di vantaggio fino al 7-5 finale.
Il peso del successo
Questo titolo rappresenta un tassello importante nella stagione di Alcaraz, che consolida la sua posizione ai vertici del ranking ATP. Shelton, dal canto suo, conferma di essere uno dei giocatori più interessanti del circuito, capace di raggiungere una finale in un torneo di questa importanza.
Prossimi impegni
Conclusa l'esperienza parigina, l'attenzione si sposta ora sulle ATP Finals di Torino, dove Alcaraz sarà chiamato a confermare il suo stato di forma contro i migliori giocatori del mondo.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.