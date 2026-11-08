Napoli e Lazio si dividono la scena: 1-1 al Maradona

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Si chiude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Napoli e Lazio, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, gli azzurri di Antonio Conte non riescono a superare una Lazio ben organizzata, che passa in vantaggio nel primo tempo con Davide Frattesi e viene raggiunta nella ripresa da un'autorete di Pedraza.

Primo tempo: Frattesi gela i padroni di casa

Dopo un avvio equilibrato, la Lazio sblocca il risultato al 28'. Noslin si inserisce sulla fascia sinistra, punta l'area avversaria e serve un pallone verticale per Frattesi, che anticipa Rrahmani e batte il portiere con una conclusione mancina precisa: palla tra palo e portiere per il vantaggio biancoceleste. Il Napoli accusa il colpo e fatica a trovare spazi, mentre la Lazio controlla senza affanni fino all'intervallo.

Ripresa: la reazione del Napoli e l'autogol di Pedraza

Nella ripresa, Conte cambia qualcosa e il Napoli alza il baricentro. Al 48' arriva il pareggio: cross morbido di Lang dalla sinistra, sul pallone si avventano Hojlund e McTominay, ma la deviazione decisiva è quella di Pedraza, che insacca nella propria porta. Un episodio sfortunato per il difensore spagnolo, che riporta il punteggio in parità. Da lì in poi, entrambe le squadre cercano la vittoria, ma senza fortuna: il Napoli spinge ma non trova la rete, la Lazio si difende con ordine e prova a ripartire.

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Le dichiarazioni dei tecnici

Al termine della gara, Antonio Conte analizza la prestazione: "Abbiamo creato tanto, ma dobbiamo essere più cinici. Il pareggio è un risultato che accettiamo, ma dobbiamo crescere in personalità". Soddisfatto a metà Marco Baroni, tecnico della Lazio: "Siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa un punto importante su un campo difficile. Peccato per l'autogol, ma la squadra ha dimostrato carattere".

La classifica aggiornata

Con questo pareggio, il Napoli sale a quota 22 punti, mentre la Lazio raggiunge i 18. Entrambe restano in corsa per le posizioni che contano, ma il cammino è ancora lungo. Il prossimo impegno per gli azzurri sarà in trasferta contro il Bologna, mentre i biancocelesti ospiteranno l'Inter.

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