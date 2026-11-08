Bagnaia torna in Italia per l'intervento e rassicura i tifosi

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Francesco Bagnaia, il campione piemontese della Ducati, rientrerà oggi in Italia dal Qatar per sottoporsi a un intervento chirurgico che ridurrà la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro, riportata nella caduta durante la gara Sprint sul circuito di Losail. Lo ha comunicato il team Ducati, mentre il pilota ha voluto tranquillizzare i fan sui social con un messaggio: "Sto bene, tornerò subito, ragazzi! È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me".

Bagnaia ha poi aggiunto: "Purtroppo, a volte, per quanto cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che possa fare. Grazie a tutti per i vostri messaggi". La caduta è avvenuta ieri mentre il pilota stava lottando per il podio: è stato tamponato dallo spagnolo Fermin Aldeguer ed è stato sbalzato dalla moto, ricadendo violentemente sull'asfalto e rotolando fino alla ghiaia della via di fuga. Un incidente impressionante che ha fatto temere conseguenze gravi, tanto che la gara, poi vinta da Marc Marquez, è stata interrotta con bandiera rossa per permettere i soccorsi.

Le condizioni di Bagnaia e i tempi di recupero

Gli esami medici hanno riscontrato solo le fratture al piede, escludendo altri traumi. Dopo l'operazione, che avverrà tra domani e martedì, Bagnaia potrebbe tornare in pista già per la prossima tappa del Mondiale, il Gran Premio del Portogallo, in programma nel weekend del 20-23 novembre. Un recupero rapido che lascia ben sperare i tifosi e il team Ducati, considerando l'importanza del pilota nella corsa al titolo.

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L'incidente e la dinamica

La caduta è stata causata da un contatto con Aldeguer, che ha tamponato Bagnaia mentre entrambi erano impegnati nella gara Sprint. L'impatto ha sbalzato il pilota italiano, che ha riportato le fratture menzionate. Nonostante la gravità dell'incidente, Bagnaia ha mostrato grande forza d'animo, definendo il weekend qatariota come uno dei migliori della stagione per lui, nonostante l'esito sfortunato.

Il messaggio sui social e il supporto dei tifosi

Il messaggio di Bagnaia sui social ha rassicurato i numerosi sostenitori, che hanno apprezzato la sua positività e la sua determinazione a tornare presto in sella. Il pilota ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti, dimostrando ancora una volta il suo legame con il pubblico e la sua passione per le corse.

La notizia del rientro in Italia e dell'operazione imminente è stata accolta con sollievo, considerando che le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Ora non resta che attendere l'esito dell'intervento e sperare in un rapido recupero per rivedere Bagnaia protagonista sulle piste del Mondiale.

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