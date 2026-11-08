Sicurezza nel Casertano: 74 provvedimenti e 7 espulsioni nei controlli straordinari della Polizia

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La Polizia di Stato di Caserta ha portato avanti un'intensa attività di prevenzione e controllo del territorio, con servizi straordinari mirati a contrastare le condotte illecite e a tutelare la sicurezza pubblica. Un'operazione che ha coinvolto diverse aree della provincia e che si inserisce in un dispositivo più ampio di lotta all'illegalità.

Provvedimenti di prevenzione adottati dal Questore

Nell'ambito delle attività svolte dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Caserta ha emesso complessivamente 74 provvedimenti di prevenzione. Nel dettaglio: 59 avvisi orali, 7 Divieti di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), 6 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica e 2 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo e divieto di soggiorno.

Tali misure sono state adottate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in quanto dediti ad attività delittuose o coinvolti in episodi di violenza di genere. Un segnale chiaro dell'attenzione delle autorità verso fenomeni che destano particolare allarme sociale.

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Rissa alla Sagra della Castagna: quattro D.A.C.Ur.

Quattro dei Divieti di Accesso alle Aree Urbane sono stati emessi nei confronti di altrettante persone deferite all'Autorità Giudiziaria per una rissa verificatasi a Roccamonfina, durante la manifestazione denominata "Sagra della Castagna e del Fungo Porcino". Un episodio che ha reso necessario un intervento immediato per ripristinare l'ordine e la sicurezza durante un evento pubblico molto partecipato.

Contrasto all'immigrazione irregolare: sette espulsioni

Sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare, l'Ufficio Immigrazione della Questura ha curato l'esecuzione di sette decreti di espulsione, emessi dal Prefetto nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Tre cittadini albanesi, rintracciati dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, sono stati accompagnati presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino per il rimpatrio nei rispettivi Paesi di origine, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Questore e convalidati dall'Autorità Giudiziaria. Un cittadino tunisino, già noto alle Forze dell'ordine, è stato invece accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Per altri tre cittadini stranieri, di nazionalità georgiana, indiana e albanese, sono stati adottati provvedimenti di espulsione con concessione di un termine per la partenza volontaria e applicazione della misura accessoria dell'obbligo di dimora.

Controlli nella movida di Santa Maria Capua Vetere

Parallelamente, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato specifici servizi di controllo nelle principali aree della movida cittadina. Nel corso delle operazioni sono state identificate 118 persone e controllati 76 veicoli.

Le verifiche hanno inoltre portato al sequestro di quattro biciclette a pedalata assistita che presentavano evidenti segni di manomissione, finalizzati ad aumentarne la velocità. Un intervento che mira a garantire la sicurezza stradale e a contrastare l'uso di mezzi irregolari.

Attività illecite a Sessa Aurunca e Carano

Ulteriori controlli sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, nell'ambito dei servizi straordinari predisposti nelle zone della movida. Nella frazione di Carano, i poliziotti hanno accertato che un'attività commerciale effettuava la raccolta di scommesse telematiche senza il necessario titolo autorizzatorio. Il titolare è stato identificato e sono stati avviati gli accertamenti per le violazioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

Un dispositivo integrato per la legalità

Le attività rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto all'illegalità predisposto dalla Questura di Caserta, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, tutelare i cittadini e garantire il rispetto della legalità sull'intero territorio provinciale. Un impegno costante che vede le forze dell'ordine operare su più fronti, dalla criminalità diffusa ai reati di genere, dal controllo del territorio alla verifica delle attività commerciali.

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