Crotone, intensificati i controlli delle Volanti: un arresto e due denunce per documenti falsi

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La Polizia di Stato di Crotone ha recentemente intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio, con un focus particolare sul contrasto allo spaccio di stupefacenti, sulla sicurezza stradale e sulla repressione di ogni forma di illegalità. Le attività, coordinate dalla Questura, hanno portato a risultati significativi in diverse aree operative.

Arresto per spaccio di stupefacenti

Nell'ambito dei controlli, personale delle Volanti ha tratto in arresto un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglienza di Catanzaro. L'uomo dovrà scontare una pena definitiva di un anno e sei mesi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tuttavia, la pena detentiva è stata sostituita con la detenzione domiciliare, come previsto dal provvedimento.

Documenti contraffatti: due denunce

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della regolarità dei documenti esibiti durante i controlli. Gli agenti delle Volanti hanno denunciato due persone trovate in possesso di carte d'identità alterate o contraffatte. Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato anomalie significative, tra cui l'assenza del microchip previsto nelle carte d'identità elettroniche, elemento essenziale per comprovarne l'autenticità. Questo intervento sottolinea l'importanza dei controlli documentali per prevenire frodi e garantire la sicurezza.

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Controlli e sequestri di droga

Nel quadro del contrasto allo spaccio, gli agenti hanno segnalato al Prefetto sei persone per detenzione di sostanza stupefacente destinata all'uso personale, sequestrando complessivamente 4,01 grammi di cocaina e 3,19 grammi di hashish. Inoltre, durante il controllo del territorio, sono state rinvenute cinque dosi di hashish abilmente occultate, per un peso totale di 4,75 grammi. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti, dimostrando l'efficacia delle operazioni di ricerca.

Bilancio settimanale dei controlli

Nell'ultima settimana, il personale delle Volanti ha identificato 2050 persone, di cui 456 con precedenti, e ha controllato 1047 veicoli, elevando 7 sanzioni al Codice della Strada. Questi numeri riflettono l'impegno costante della Polizia nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.

L'insieme di queste attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Questore di Crotone, Renato Panvino, con l'obiettivo di assicurare una presenza capillare delle forze dell'ordine e contribuire a una maggiore sicurezza, reale e percepita, attraverso un'azione continua di vigilanza e contrasto ai fenomeni criminosi.

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