Nba, Knicks e Spurs dominano, Curry show: sorpasso a LeBron

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La notte italiana della Nba ha regalato spettacolo ed emozioni, con vittorie pesanti per New York Knicks e San Antonio Spurs, ma soprattutto con un Stephen Curry da record che ha trascinato i Golden State Warriors contro gli Orlando Magic.

Knicks, che colpo: Cleveland battuta 109-97

All'indomani del successo sui Sixers di LeBron James, i Cleveland Cavaliers sono caduti a New York contro i Knicks per 109-97 nella riedizione dell'ultima finale della Eastern Conference. Dopo un avvio equilibrato, è emerso Jalen Brunson, autore di 18 punti nel solo secondo quarto (31 totali), ben supportato da Karl-Anthony Towns (29 punti e 13 rimbalzi). Nonostante i 37 punti di Donovan Mitchell, i Cavs hanno sofferto l'assenza del centro Jarrett Allen sotto canestro. Per Cleveland è la quinta sconfitta stagionale, mentre New York conquista la quinta vittoria.

Spurs, ottava vittoria di fila: Wembanyama trascina

Nelle altre sei partite della notte, i San Antonio Spurs hanno ottenuto l'ottava vittoria consecutiva superando i Portland Trail Blazers 125-103, grazie all'ennesima prova di Victor Wembanyama (29 punti). I texani sono ai vertici della Western Conference con l'80% di vittorie, lo stesso bilancio dei Lakers e degli Oklahoma City Thunder, che trascinati da Shai Gilgeous-Alexander (30 punti) hanno travolto i Washington Wizards 114-75.

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Curry da record: 41 punti e sorpasso a LeBron

A San Francisco, Stephen Curry ha messo a referto 41 punti, di cui 19 tra ultimo quarto e supplementare, guidando i Golden State Warriors al successo su Orlando 126-119 dopo un overtime. Nel finale, Curry ha piazzato una tripla, un tiro libero e un altro canestro decisivo per la settima vittoria consecutiva dei Warriors. Per lui è la seconda partita stagionale oltre quota 40 punti e la sedicesima dopo i 35 anni, superando così un primato di LeBron James.

Jokic e Nuggets vincono a Città del Messico

La giornata si era aperta a Città del Messico, dove i Denver Nuggets hanno battuto gli Indiana Pacers 114-102 con una doppia doppia di Nikola Jokic (19 punti, 13 rimbalzi). Il serbo ha elogiato l'atmosfera: "È stato un grande pubblico, l'energia è rimasta alta per tutta la partita. Non so per chi facessero il tifo, ma l'atmosfera era fantastica". I Nuggets sono noni nella Western Conference con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte.

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