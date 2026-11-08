Aquilani ammette le difficoltà del Sassuolo dopo la sconfitta con la Roma

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma all'Olimpico, l'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani ha analizzato la situazione della squadra ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà e ha parlato apertamente delle sue responsabilità.

Le parole di Aquilani

"Oggi si è visto troppo poco in tutto. Purtroppo dall'estate abbiamo grossi problemi lì dietro, per infortuni o altre situazioni che si sono accavallate, abbiamo sempre dovuto cambiare. Ci sono stati troppi errori. Avevo un'idea a inizio anno, ma sono obbligato oggi a pensare diversamente: bisogna trovare la quadra. Un allenatore che vale 4-5 partite di fila è messo in discussione in tutte le squadre, io la fiducia la devo riporre nei giocatori e in questo momento io e loro dobbiamo renderci conto che la Serie A richiede qualcosa in più. In queste situazioni, poi, si perde anche la leggerezza", ha dichiarato Aquilani.

I problemi mentali e di personalità

L'allenatore ha poi aggiunto: "La tenuta mentale è uno dei problemi, perché nelle ultime partite il segnale era stato che potevamo mollare alla prima difficoltà come concentrazione. Era un qualcosa su cui abbiamo battuto e su cui queste partite ci hanno penalizzato. Ma oggi non è stato il problema principale. C'è anche un tema di personalità in questo tipo di momenti, ma oltre al coraggio ci vuole più qualità".

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La situazione del Sassuolo

Il Sassuolo si trova in una posizione delicata in classifica e la sconfitta contro la Roma ha evidenziato le fragilità della squadra. Aquilani dovrà lavorare soprattutto sull'aspetto mentale e sulla coesione del gruppo per invertire la rotta e risalire la china in Serie A.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra