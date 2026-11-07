Ravenna, 36 provvedimenti del Questore per la sicurezza urbana

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Nel mese di ottobre, la Questura di Ravenna ha adottato 36 provvedimenti di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti, nell'ambito di un'azione di contrasto al degrado urbano e alla violenza, con particolare attenzione alle zone della stazione ferroviaria e di Piazza Kennedy. L'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, decisa in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ha permesso di analizzare comportamenti penalmente rilevanti e situazioni di pericolosità per la sicurezza pubblica, spesso legate a individui soliti stazionare in quelle aree.

Le misure adottate dal Questore

La Divisione Anticrimine ha emesso diversi tipi di provvedimenti. Tra questi, 6 D.A.Spo. Willy, che vietano l'accesso a locali e pubblici esercizi di Piazza Kennedy a soggetti coinvolti in episodi di violenza, come il tafferuglio del 30 settembre scorso durante il quale furono lanciate bottiglie e usato spray urticante. Sono stati inoltre disposti 13 D.A.C.Ur, ovvero divieti di accesso a determinate aree urbane per un anno, nei confronti di chi ha violato l'ordine di allontanamento o ha tenuto condotte moleste. Infine, 3 divieti di ritorno per periodi da uno a quattro anni sono stati applicati a soggetti senza legami leciti con il territorio.

Avvisi orali e minori coinvolti

Oltre alle misure interdittive, sono stati adottati 14 Avvisi Orali nei confronti di persone residenti in città ritenute pericolose per l'ordine pubblico, in quanto gravate da precedenti di polizia o penali. Tra questi, sei minori: quattro sono stati fermati la notte del 1° novembre mentre accerchiavano un giovane fuori da un noto locale, e uno di loro lo ha aggredito a pugni. L'episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso le dinamiche di aggregazione giovanile e la sicurezza nei luoghi di ritrovo.

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Un impegno costante per la sicurezza dei cittadini

L'attività della Questura di Ravenna proseguirà nei prossimi mesi con l'obiettivo di garantire la vivibilità degli spazi pubblici e prevenire situazioni di pericolo, soprattutto nelle zone più sensibili della città. I provvedimenti adottati rappresentano uno strumento efficace per contrastare comportamenti illeciti e tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani.

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