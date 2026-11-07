Torino Lecce Mandragora convocato da Abate

Il Torino si prepara ad affrontare il Lecce nella sfida di oggi pomeriggio alle 15, e il tecnico Ignazio Abate ha diramato la lista dei convocati. Tra i 25 giocatori figura anche Rolando Mandragora, centrocampista che torna a disposizione dopo aver saltato gli impegni contro Como e Frosinone a causa di problemi muscolari.
Il ritorno di Mandragora
La notizia è importante per il Torino, che recupera un elemento di esperienza in mezzo al campo. Mandragora ha svolto l'ultimo allenamento con il gruppo e ha convinto lo staff medico e tecnico a convocarlo, anche se non è ancora al top della condizione. Il suo impiego potrebbe essere gestito con prudenza, ma la sua presenza è un segnale positivo per la squadra.
Le altre novità tra i convocati
Oltre a Mandragora, c'è un altro rientro: quello di Cacciamani, laterale che aveva saltato la trasferta in Ciociaria. Rimangono invece ai box Fortini e Rodriguez, oltre al portiere Israel. Il tecnico Abate dovrà quindi fare a meno di alcuni uomini, ma può contare su un gruppo ampio per affrontare il Lecce.
La sfida contro il Lecce
Il match contro i salentini è delicato per il Torino, che cerca punti importanti per la sua classifica. La presenza di Mandragora, anche solo in panchina, rappresenta un'arma in più a disposizione di Abate, che potrà valutare il suo inserimento a gara in corso. I tifosi granata sperano di vedere il centrocampista in campo, magari per uno spezzone di partita, per contribuire al risultato positivo.
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