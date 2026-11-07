Abodi punta sui grandi eventi per unire lo sport e combattere la sedentarietà

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Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto in video collegamento all'evento Elle Active, dove ha ribadito l'importanza dei grandi eventi sportivi come leva per promuovere la pratica sportiva e contrastare la sedentarietà. Tra i prossimi appuntamenti ha citato le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e i Giochi olimpici invernali giovanili, oltre all'esperienza di Taranto. «Vogliamo portare tutti gli sport sulla stessa linea per contrastare prima di tutto la sedentarietà», ha dichiarato.

Abodi ha poi ricordato i passi avanti fatti negli ultimi anni, a partire dal riconoscimento dello sport in Costituzione, e ha sottolineato l'investimento nella scuola con il ripristino dei Giochi della Gioventù, «un programma a specchio tra ragazzi e ragazze». Secondo il ministro, è fondamentale offrire opportunità concrete ai giovani e non limitarsi a enunciare principi.

Il ruolo delle istituzioni e l'ascolto dei giovani

Un passaggio è dedicato al rapporto di fiducia tra istituzioni e giovani. «La fiducia bisogna meritarsela e per le istituzioni deve essere un principio guida», ha affermato Abodi, spiegando che il suo ruolo si basa sul senso del dovere, sull'incontro e sull'ascolto. «Non possiamo chiedere ai giovani di avvicinarsi, dobbiamo essere noi un elemento di prossimità», ha aggiunto.

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Corri Libera, una corsa contro la violenza di genere

Infine, il ministro ha presentato l'iniziativa 'Corri Libera', una corsa o passeggiata simbolica che nasce «da una cronaca dolorosa dei femminicidi e della violenza di genere». L'appuntamento è per domenica 15 al Colosseo. «Mi auguro che siano in tanti a correre per un impegno che non può essere quello di una mattinata», ha concluso Abodi.

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