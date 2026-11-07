Abodi punta sui grandi eventi per unire lo sport e combattere la sedentarietà
Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto in video collegamento all'evento Elle Active, dove ha ribadito l'importanza dei grandi eventi sportivi come leva per promuovere la pratica sportiva e contrastare la sedentarietà. Tra i prossimi appuntamenti ha citato le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e i Giochi olimpici invernali giovanili, oltre all'esperienza di Taranto. «Vogliamo portare tutti gli sport sulla stessa linea per contrastare prima di tutto la sedentarietà», ha dichiarato.
Abodi ha poi ricordato i passi avanti fatti negli ultimi anni, a partire dal riconoscimento dello sport in Costituzione, e ha sottolineato l'investimento nella scuola con il ripristino dei Giochi della Gioventù, «un programma a specchio tra ragazzi e ragazze». Secondo il ministro, è fondamentale offrire opportunità concrete ai giovani e non limitarsi a enunciare principi.
Il ruolo delle istituzioni e l'ascolto dei giovani
Un passaggio è dedicato al rapporto di fiducia tra istituzioni e giovani. «La fiducia bisogna meritarsela e per le istituzioni deve essere un principio guida», ha affermato Abodi, spiegando che il suo ruolo si basa sul senso del dovere, sull'incontro e sull'ascolto. «Non possiamo chiedere ai giovani di avvicinarsi, dobbiamo essere noi un elemento di prossimità», ha aggiunto.
Corri Libera, una corsa contro la violenza di genere
Infine, il ministro ha presentato l'iniziativa 'Corri Libera', una corsa o passeggiata simbolica che nasce «da una cronaca dolorosa dei femminicidi e della violenza di genere». L'appuntamento è per domenica 15 al Colosseo. «Mi auguro che siano in tanti a correre per un impegno che non può essere quello di una mattinata», ha concluso Abodi.
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