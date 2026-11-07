Walking football Italia trionfa agli Europei di Torrevieja con tre podi

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La spedizione italiana agli Europei di Walking Football di Torrevieja, in Spagna, si è conclusa con un bilancio più che positivo. Le rappresentative azzurre hanno indeed conquistato tre podi, confermando la crescita del movimento italiano in questa disciplina.

Risultati delle squadre italiane

La nazionale femminile Over 50 ha ottenuto la medaglia d'argento, arrendendosi solo ai rigori contro la Francia in finale. Le squadre maschili Over 50 e Over 70 sono invece salite sul terzo gradino del podio nelle rispettive categorie. Un risultato che testimonia l'eccellenza del calcio camminato italiano a livello internazionale.

Le dichiarazioni dei vertici Lnwf

Il presidente della Lega nazionale walking football (Lnwf), Andrea Ceccarelli, ha commentato con soddisfazione: "Torniamo da Torrevieja con il cuore pieno d'orgoglio, i risultati confermano l'eccellenza del calcio camminato italiano". Il vicepresidente Cristiano Pasero ha aggiunto: "Questa spedizione rappresenta un vero punto di svolta nel percorso della Lega, in Italia e a livello internazionale, confermando la crescita e la maturità di tutto il nostro movimento".

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Arbitri italiani apprezzati

Oltre agli atleti, anche quattro arbitri scelti dall'Asa (Autonoma sezione arbitrale) hanno preso parte alla competizione internazionale, riscuotendo ampi consensi per la loro direzione di gara. Un ulteriore segnale della qualità del movimento italiano anche sotto il profilo arbitrale.

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