Pisa, arrestato 33enne per spaccio: sequestrate sette dosi di cocaina

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Un uomo di 33 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Pisa. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale lo hanno fermato nella serata del 5 novembre in vicolo del Porton Rosso, durante un servizio di controllo del territorio. Addosso al 33enne sono state trovate sette dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 2,4 grammi, confezionate e termosaldate, oltre a 35 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

L'atteggiamento sospetto dell'uomo alla vista dei militari ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Al termine delle verifiche, il 33enne è stato dichiarato in arresto per spaccio di stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Pisa, l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo, celebrato la mattina successiva.

Convalida dell'arresto e misura cautelare

Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti del 33enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per cinque giorni alla settimana. Si tratta di un provvedimento che impone all'indagato di recarsi presso gli uffici di polizia in giorni prestabiliti, al fine di garantire il controllo sulla sua persona durante il procedimento penale.

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Il contrasto allo spaccio a Pisa

L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti costantemente dai carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, in particolare nel centro storico cittadino. La cocaina sequestrata, suddivisa in dosi pronte per la vendita, conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso un'attività illecita che alimenta microcriminalità e degrado urbano.

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