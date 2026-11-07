Tentato furto in un ingrosso alimentare ad Avellino: due georgiani denunciati e allontanati
Un tentativo di furto aggravato ai danni di un ingrosso alimentare è stato sventato dalla Polizia di Stato di Avellino nella serata di ieri, nei pressi del casello autostradale di Avellino Est. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo la segnalazione del titolare di un'attività commerciale di generi alimentari in via Variante Est, lungo la strada statale 7-bis.
L'intervento della Squadra Volante
Giunti sul posto con rapidità, i poliziotti hanno bloccato e identificato un uomo di 35 anni, di nazionalità georgiana e residente a Napoli, che poco prima aveva tentato di asportare merce di notevole valore commerciale insieme a un complice. Quest'ultimo è riuscito a dileguarsi a bordo di un'autovettura noleggiata nel capoluogo campano.
Il 35enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di tentato furto aggravato. Le indagini immediate hanno poi permesso agli agenti di rintracciare il veicolo in un quartiere periferico della città: alla guida c'era un altro cittadino georgiano di 30 anni, anch'egli residente a Napoli. All'interno dell'abitacolo sono stati trovati oggetti atti allo scasso.
Le misure del Questore
Per il 30enne è scattata la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Il Questore della Provincia di Avellino, considerati i precedenti di polizia dei due uomini per reati contro il patrimonio e porto di armi o oggetti atti ad offendere, ha disposto nei loro confronti due Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Avellino con validità di tre anni.
Come precisato dalla Questura, le contestazioni sono allo stato provvisorio e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all'esito del giudizio definitivo.
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