Tentata rapina a Modena: donna arrestata dalla Polizia di Stato

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Nella mattinata del 5 novembre, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una donna di 41 anni per il reato di tentata rapina continuata aggravata. L'operazione è scattata intorno alle ore 8.00, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata alla linea d'emergenza 112 NUE che segnalava tre tentate rapine in rapida successione ai danni di una donna di 31 anni e di due ragazze minorenni.

Le vittime hanno riferito di essere state avvicinate da una donna, con la stessa descrizione fisica, che dopo aver chiesto loro del denaro le ha minacciate con un oggetto appuntito. Grazie alle informazioni raccolte nell'immediatezza e all'analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina, gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile sono riusciti a risalire all'identità della presunta autrice.

Le indagini e il modus operandi

Dai filmati è emerso che l'indagata, in un breve arco temporale, aveva avvicinato numerose persone con lo stesso modus operandi. In un'occasione, per divincolarsi dalla presa di un cittadino intervenuto in soccorso di un'altra vittima, la donna ha abbandonato a terra lo zaino e la giacca. All'interno della giacca, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un frammento appuntito di uno specchio di vetro, verosimilmente utilizzato per minacciare le vittime.

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L'arresto e le conseguenze giudiziarie

Dopo immediate ricerche, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato la donna alcune ore dopo presso un centro di accoglienza. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e applicato alla persona indagata la misura cautelare in carcere. Si ricorda che l'indagata è da considerarsi presunta innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.

L'episodio sottolinea l'importanza della prontezza delle forze dell'ordine e della collaborazione dei cittadini, che hanno contribuito a fermare una serie di atti criminali potenzialmente pericolosi per la comunità. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza nella zona.

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