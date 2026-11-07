Soverato saluta Domenico Costarella, il ringraziamento di Vacca per l’impegno nella Protezione civile

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il sindaco esprime la gratitudine della città al termine dell’incarico alla guida della Protezione civile regionale e sottolinea il legame di Costarella con la comunità soveratese.

Soverato rivolge un saluto riconoscente a Domenico Costarella, che lascia la guida della Protezione civile della Regione Calabria. A esprimere il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e della comunità è il sindaco Daniele Vacca, con un messaggio che unisce l’apprezzamento per il lavoro istituzionale al sentimento di appartenenza alla stessa città.

Nel saluto diffuso sabato 7 novembre 2026, Vacca richiama la professionalità, la competenza e la dedizione con cui Costarella ha svolto il proprio incarico, accompagnando il riconoscimento con gli auguri per i prossimi impegni.

Il riconoscimento per il lavoro nella Protezione civile della Calabria.

Il messaggio del sindaco mette al centro il servizio reso da Costarella alla Protezione civile calabrese, un settore nel quale preparazione e responsabilità hanno un ruolo essenziale per la tutela delle comunità.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La protezione civile comprende infatti attività di previsione e prevenzione dei rischi, gestione delle emergenze e coordinamento degli interventi. Un ambito che richiede collaborazione tra istituzioni, strutture operative e volontariato, oltre a un dialogo costante con i territori.

È in questo quadro che si inserisce il ringraziamento di Daniele Vacca, formulato a nome dell’intera città per il contributo offerto durante l’incarico regionale.

Il legame con Soverato e l’orgoglio della comunità.

Accanto alla dimensione istituzionale, il sindaco evidenzia il rapporto di Domenico Costarella con Soverato. Le sue origini soveratesi rappresentano, nelle parole di Vacca, un ulteriore motivo di orgoglio per la comunità.

Il riconoscimento riguarda quindi anche il percorso di un concittadino che ha assunto responsabilità al servizio della Calabria, mantenendo un legame significativo con la propria città.

Gli auguri di Vacca per i prossimi impegni.

Il saluto si conclude con un augurio personale per il futuro. L’Amministrazione comunale di Soverato accompagna la conclusione dell’incarico con gratitudine e vicinanza, riconoscendo l’impegno di Costarella e il valore del lavoro svolto.

Un messaggio che affida al ringraziamento della città il senso di questo passaggio professionale e rinnova l’auspicio di nuove soddisfazioni nei prossimi impegni.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra