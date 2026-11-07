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Operazione Victorious a Chiavari svela traffico di droga e arsenale

Redazione
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Operazione Victorious a Chiavari svela traffico di droga e arsenale
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Un'operazione della Guardia di Finanza di Chiavari, denominata Victorious, ha portato all'arresto di un cittadino italiano residente nel Levante ligure. L'uomo è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L'indagine, condotta dalla Compagnia di Chiavari, è scaturita da un'attività di controllo del territorio che ha insospettito i finanzieri per il via vai di persone nell'abitazione del presunto spacciatore.

Le indagini e il sequestro

Gli investigatori hanno documentato numerosi episodi di cessione di droga a consumatori del Tigullio. Successivamente, le perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare oltre 2,7 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish, insieme a 9.000 euro in contanti e strumenti per il confezionamento. Oltre alla droga, sono state trovate tre armi da fuoco rubate, una pistola scacciacani modificata, tre machete e 166 cartucce, alcune delle quali da guerra. Secondo gli inquirenti, la vendita degli stupefacenti avrebbe fruttato un guadagno illecito di oltre 36.000 euro.

Conseguenze giudiziarie

Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Genova ha disposto l'accompagnamento del fermato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi. Inoltre, quattro acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori, con sequestro amministrativo della sostanza acquistata.

Prospettive future

Le indagini proseguiranno per quantificare definitivamente il traffico e individuare eventuali fornitori. L'indagato gode della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.


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Argomenti:
traffico droga detenzione armi guardia finanza chiavari spaccio cocaina marijuana hashish arresto indagine

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