Frosinone, controlli straordinari delle forze dell'ordine: denunce, segnalazioni e sequestri

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Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa a Frosinone. Nella giornata di ieri, un imponente dispositivo di sicurezza ha visto impegnati gli uomini della Polizia di Stato, con personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Polizia Ferroviaria e dell'Unità Cinofila della Squadra di Nettuno, affiancati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone considerate a rischio per la recrudescenza di reati, con particolare attenzione alle principali arterie urbane e ai luoghi di maggiore aggregazione sociale.

Controlli stradali e sanzioni

I posti di controllo istituiti lungo le vie cittadine hanno portato alla contestazione di numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Le infrazioni più frequenti hanno riguardato la mancata revisione dei veicoli, il mancato uso delle cinture di sicurezza e le irregolarità nei documenti di guida.

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Focus sullo scalo ferroviario e lotta allo spaccio

L'attenzione si è poi spostata sullo scalo ferroviario di Frosinone e sulle aree limitrofe, dove l'ausilio del cane antidroga si è rivelato fondamentale per contrastare lo spaccio e l'illegalità diffusa. Proprio in stazione, un cittadino straniero di 53 anni è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Frosinone.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i controlli hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di due giovani, un ventiquattrenne e un diciannovenne, trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale. L'attività dei cinofili ha permesso inoltre di scovare e sequestrare, a carico di ignoti, altri 6 grammi di cannabis abbandonati sul manto stradale in via Don Minzoni.

Sempre nell'area ferroviaria, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno sorpreso e sanzionato un utente mentre attraversava pericolosamente i binari, violando le norme di sicurezza.

Provvedimenti e controlli amministrativi

Nel corso delle identificazioni è stato rintracciato anche un trentottenne, al quale gli agenti hanno notificato un provvedimento di avviso orale. L'operazione ha infine previsto una serie di controlli amministrativi e commerciali in esercizi commerciali.

Ulteriori servizi di controlli straordinari verranno effettuati nei prossimi giorni, a conferma dell'impegno costante delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

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