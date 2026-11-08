Tenerife in lutto: l'ultimo addio a Jesús de Miguel, il calciatore scomparso dopo uno scontro in campo

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Un silenzio irreale ha avvolto lo stadio di Santa Cruz de Tenerife, dove questa mattina l'isola ha dato l'ultimo saluto a Jesús de Miguel, l'attaccante del Tenerife scomparso martedì scorso in seguito a un violento scontro con il portiere dell'Andorra Jesús Owono. La notizia ha sconvolto non solo la Spagna, ma l'intero mondo del calcio, che si è stretto attorno alla famiglia e alla squadra.

Le parole del capitano

Durante la cerimonia, il capitano della squadra Enric Gallego, visibilmente commosso, ha ricordato l'amico e compagno con parole toccanti: 'Demi, sarai sempre uno di noi'. 'Facciamo tutti fatica a credere che tu non sia più qui tra noi. Che non ti vedremo più entrare negli spogliatoi, partecipare a un allenamento o preparare una partita, né sentire la tua voce', ha aggiunto. 'Parlare di te al passato è profondamente ingiusto. Eri sensibile, discreto, spontaneo, vicino agli altri. Il tuo spirito di cameratismo, la tua umiltà, la tua bontà e soprattutto la tua gioia di vivere sono cose che ricorderemo per tutta la vita'.

La solidarietà del club e dei tifosi

Rayco Garcia, azionista di maggioranza del club, ha annunciato che sosterrà la figlia del calciatore fino al compimento dei 18 anni per assicurarsi che 'non le manchi mai nulla'. Una raccolta fondi online, lanciata da un ex compagno di squadra di De Miguel, ha già superato i 120.000 euro a sostegno della sua famiglia. Un gesto di grande generosità che dimostra quanto Jesús fosse amato.

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Un minuto di silenzio in tutti i campi

In tutte le partite della prima e della seconda divisione maschile e femminile di Spagna, gli incontri sono stati sospesi al nono minuto per rendere omaggio all'attaccante. Sugli schermi dello stadio Mestalla, dove si giocava Valencia-Real Madrid, è stato trasmesso un video che ripercorreva la carriera dell'attaccante, tra la seconda e la terza divisione, tra gli applausi dei tifosi e dei giocatori di entrambe le squadre, scesi in campo con magliette con la scritta 'De Miguel, 9, sempre nei nostri cuori'.

Una carriera spezzata troppo presto

Jesús de Miguel, 27 anni, era arrivato al Tenerife la scorsa estate dopo aver militato in diverse squadre delle serie inferiori spagnole. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel club, ma in tutto il calcio iberico. La Liga e la Federazione spagnola hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando la correttezza e la passione con cui De Miguel viveva lo sport.

La memoria di Jesús de Miguel resterà viva non solo nei cuori dei tifosi del Tenerife, ma in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il suo sorriso e la sua dedizione al calcio saranno un esempio per le future generazioni.