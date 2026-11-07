Rybakina salta le WTA Finals: Kostyuk al suo posto

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La numero uno del mondo Elena Rybakina ha annunciato il suo ritiro dalle WTA Finals di Indian Wells a causa di un problema di salute non specificato. Al suo posto nel Gruppo Uno del torneo subentra l'ucraina Marta Kostyuk, che avrà così l'opportunità di misurarsi con le migliori giocatrici del circuito.

Le parole della campionessa

Rybakina, campionessa in carica, ha spiegato in un comunicato di non essere fisicamente pronta a gareggiare nel tradizionale appuntamento di fine stagione, che prende il via domani. La kazaka ha sottolineato che si concentrerà sul riposo e sul recupero in vista della stagione 2027. "Mi dispiace davvero molto dover comunicare a tutti i miei fan e sostenitori che, purtroppo, quest'anno devo ritirarmi dalle WTA Finals - ha dichiarato -. Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è fisicamente pronto per gareggiare. Trascorrerò un po' di tempo a casa a riposare e recuperare, preparandomi per la stagione 2027".

Il contesto delle WTA Finals

Le WTA Finals rappresentano l'evento conclusivo del calendario femminile, dove le otto migliori giocatrici della stagione si sfidano per l'ultimo titolo dell'anno. L'assenza della numero uno del mondo rappresenta senza dubbio una perdita significativa per il torneo, ma allo stesso tempo offre a Marta Kostyuk una preziosa occasione di mettersi in mostra. La giovane ucraina, infatti, avrà la possibilità di confrontarsi con atlete di altissimo livello e di accumulare esperienza in un contesto prestigioso.

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Uno sguardo al futuro

La decisione di Rybakina, se da un lato priva il pubblico di una delle stelle più attese, dall'altro testimonia la volontà della campionessa di ascoltare il proprio corpo e di programmare un rientro in piena forma. La stagione 2027 si prospetta dunque come un nuovo capitolo importante per la tennista kazaka, che dopo una stagione definita "incredibile" punta a tornare competitiva ai massimi livelli. Per ora, l'attenzione si sposta sulle WTA Finals, dove Kostyuk cercherà di sfruttare al meglio questa opportunità inattesa.

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