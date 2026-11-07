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Incendio in una casa a Isola Capo Rizzuto, salvato un cagnolino intrappolato

Redazione
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Incendio in una casa a Isola Capo Rizzuto, salvato un cagnolino intrappolato
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Intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone nella mattinata del 7 novembre. Spente le fiamme e messa in sicurezza l’area, restano da accertare le cause del rogo

Un incendio in un’abitazione a Isola Capo Rizzuto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone nella mattinata di sabato 7 novembre 2026. Durante le operazioni, i soccorritori hanno recuperato e portato in salvo un cagnolino rimasto bloccato all’interno dell’edificio.

A intervenire è stata una squadra proveniente dalla sede centrale di Crotone, impegnata nello spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Il salvataggio del cagnolino durante i soccorsi

Nel corso dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno individuato l’animale all’interno dell’abitazione coinvolta nel rogo e hanno provveduto al suo recupero e alla messa in salvo.

Le operazioni sono proseguite con l’estinzione dell’incendio. Una volta spente le fiamme, il personale ha completato le attività necessarie a mettere in sicurezza l’area.

Possibile guasto elettrico a un elettrodomestico

Secondo i primi accertamenti, all’origine dell’incendio a Isola Capo Rizzuto potrebbe esserci un guasto elettrico a un elettrodomestico. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora in fase di verifica e non di una causa definitivamente accertata.

Le informazioni disponibili non precisano l’entità dei danni all’abitazione né quale apparecchio possa essere stato coinvolto. Gli accertamenti dovranno chiarire il punto di origine e la dinamica del rogo.

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incendio-isola-capo-rizzuto vigili-del-fuoco-crotone salvataggio-cagnolino guasto-elettrico-elettrodomestico messa-in-sicurezza

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