Incendio in una casa a Isola Capo Rizzuto, salvato un cagnolino intrappolato
Intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone nella mattinata del 7 novembre. Spente le fiamme e messa in sicurezza l’area, restano da accertare le cause del rogo
Un incendio in un’abitazione a Isola Capo Rizzuto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone nella mattinata di sabato 7 novembre 2026. Durante le operazioni, i soccorritori hanno recuperato e portato in salvo un cagnolino rimasto bloccato all’interno dell’edificio.
A intervenire è stata una squadra proveniente dalla sede centrale di Crotone, impegnata nello spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza dell’area interessata.
Il salvataggio del cagnolino durante i soccorsi
Nel corso dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno individuato l’animale all’interno dell’abitazione coinvolta nel rogo e hanno provveduto al suo recupero e alla messa in salvo.
Le operazioni sono proseguite con l’estinzione dell’incendio. Una volta spente le fiamme, il personale ha completato le attività necessarie a mettere in sicurezza l’area.
Possibile guasto elettrico a un elettrodomestico
Secondo i primi accertamenti, all’origine dell’incendio a Isola Capo Rizzuto potrebbe esserci un guasto elettrico a un elettrodomestico. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora in fase di verifica e non di una causa definitivamente accertata.
Le informazioni disponibili non precisano l’entità dei danni all’abitazione né quale apparecchio possa essere stato coinvolto. Gli accertamenti dovranno chiarire il punto di origine e la dinamica del rogo.
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