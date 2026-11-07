Formula 1 a Interlagos: Norris conquista la pole, Antonelli promosso in prima fila

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Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 si preannuncia spettacolare e imprevedibile. Sul circuito di Interlagos, bagnato dalla pioggia, Lando Norris ha conquistato la pole position al volante della McLaren, confermandosi tra i favoriti per la vittoria. Il pilota britannico ha preceduto George Russell, ma la Mercedes del numero 63 è stata penalizzata di cinque posizioni per un'irregolarità tecnica, promuovendo così in prima fila il giovane Kimi Antonelli, autore del terzo tempo.

La giornata di qualifica è stata caratterizzata da una serie di penalità che hanno rivoluzionato la griglia di partenza. Oltre a Russell, anche Charles Leclerc è stato arretrato di dieci posizioni per la sostituzione della power unit oltre i limiti stagionali. Il monegasco della Ferrari aveva segnato il quarto tempo, ma partirà più indietro. Situazione ancora più critica per Lewis Hamilton e Max Verstappen: entrambi scatteranno dal fondo dello schieramento, rispettivamente in ventesima e ventunesima posizione, a causa di penalità legate a sostituzioni di componenti della power unit.

Le prove libere e le penalità

Nella terza sessione di prove libere, Max Verstappen era stato il più veloce con un tempo di 1'11"622, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli per soli 25 millesimi. Alle spalle del campione olandese, Lando Norris e George Russell, con Charles Leclerc quinto. Lewis Hamilton, dodicesimo, ha completato solo sette giri a causa di un problema al motore che emetteva fumo, costringendolo a rientrare ai box.

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Le due Ferrari di Hamilton e Leclerc sono state penalizzate di dieci posizioni per la sostituzione del cambio endotermico su entrambe le vetture, avendo superato il limite stagionale consentito. Anche la Red Bull di Verstappen ha dovuto affrontare una penalità per il superamento dei limiti di sostituzione del motore a combustione interna, del turbocompressore e del sistema di scarico, costringendo l'olandese a partire dal fondo.

Le parole dei protagonisti

"È stata una qualifica difficile a causa della pioggia", ha commentato Lando Norris al termine della sessione. "La macchina si è comportata bene e sono contento di questa pole. Domani sarà una gara lunga e imprevedibile, ma siamo pronti a lottare". Soddisfazione anche in casa Mercedes per il secondo posto di Kimi Antonelli, che ha elogiato il lavoro del team: "Partire in prima fila è un risultato fantastico, soprattutto su una pista così insidiosa. Dobbiamo restare concentrati e sfruttare l'opportunità".

Deluso ma determinato Charles Leclerc: "La penalità ci complica la vita, ma daremo il massimo per recuperare. La macchina è competitiva e il passo gara sembra buono". Max Verstappen, che scatterà dal fondo, non si arrende: "È un peccato, ma in gara può succedere di tutto, soprattutto con la pioggia. Proveremo a risalire".

Le aspettative per la gara

Con una griglia di partenza rivoluzionata dalle penalità e condizioni meteo incerte, il Gran Premio del Brasile si prospetta come uno degli appuntamenti più incerti della stagione. La pioggia, attesa anche per la gara, potrebbe rimescolare le carte e favorire sorprese. I riflettori sono puntati su Norris e Antonelli, ma occhi anche su Verstappen e Hamilton, chiamati a una rimonta spettacolare dalle retrovie. La partenza è prevista per le 15:00 ora locale (19:00 in Italia).

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