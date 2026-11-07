Il Cagliari ferma la corsa del Frosinone: Adopo decide la sfida

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Il Cagliari interrompe la striscia positiva del Frosinone e conquista tre punti preziosi nella sfida valida per la Serie A. La squadra di casa si impone per 1-0 grazie a una rete di Adopo nel finale del primo tempo. I ciociari, reduci da quattro risultati utili consecutivi, non riescono a trovare la via del gol nonostante le numerose occasioni create.

La partita

Il Frosinone parte forte e mette in difficoltà la difesa sarda con continui attacchi, ma si trova di fronte un Caprile in grande forma, autore di interventi decisivi che hanno mantenuto il punteggio invariato. Il Cagliari, dal canto suo, soffre ma riesce a sfruttare una delle poche occasioni create: al 45' Adopo insacca la palla alle spalle del portiere avversario, regalando il vantaggio ai padroni di casa.

Le conseguenze in classifica

Con questa vittoria, il Cagliari muove la classifica dopo quattro sconfitte di fila e sale a quota 16 punti, ritrovando morale e fiducia. Il Frosinone, invece, si ferma a 20 punti e vede interrompersi la sua serie positiva, rimanendo comunque in una posizione tranquilla di metà classifica. La squadra di Alvini ha dimostrato carattere ma è mancata la precisione sotto porta.

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Le parole dei protagonisti

Al termine della gara, l'allenatore del Cagliari ha elogiato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando l'importanza di aver ritrovato la vittoria. Dall'altra parte, Alvini ha ammesso la delusione per il risultato ma ha invitato i suoi a continuare su questa strada, consapevole che la squadra ha giocato bene.

Il campionato di Serie A continua e entrambe le squadre sono attese dai prossimi impegni: il Cagliari cercherà continuità, mentre il Frosinone vorrà tornare subito al successo per non perdere terreno.

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