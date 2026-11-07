Ferrari e Red Bull penalizzate a Interlagos: griglia rivoluzionata

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Il Gran Premio del Brasile, in programma sul circuito di Interlagos, si preannuncia ricco di colpi di scena già a partire dalla griglia di partenza. Le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono state penalizzate con 10 posizioni per la sostituzione del cambio endotermico su entrambe le vetture, componente che ha superato il limite stagionale consentito. La notizia è stata diffusa dalla F1 poco prima delle qualifiche, gettando ombre sulle ambizioni del team di Maranello.

La penalità della Ferrari

La scuderia italiana paga a caro prezzo l'affidabilità delle proprie power unit: il cambio del motore a combustione interna, montato su entrambe le monoposto, ha costretto i commissari a comminare la sanzione. Hamilton e Leclerc partiranno quindi rispettivamente dalla decima e dall'undicesima posizione, ma la griglia definitiva sarà stabilita dopo le qualifiche. Per la Ferrari si tratta di un duro colpo in un momento cruciale della stagione, con il campionato che entra nella fase decisiva.

Verstappen al via dal fondo

Non è andata meglio alla Red Bull, che ha dovuto fare i conti con un ulteriore cambio di componenti sulla vettura di Max Verstappen. La squadra austriaca ha superato i limiti consentiti per il motore a combustione interna (ICE), il turbocompressore e il sistema di scarico, costringendo l'olandese a partire dall'ultima posizione. Una penalità pesante che potrebbe compromettere la sua gara, nonostante il talento del pilota sia in grado di rimontare.

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Le implicazioni per la gara

Con le due Ferrari arretrate e Verstappen in fondo, la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile assume un aspetto inedito. Le prime posizioni potrebbero essere occupate da piloti solitamente meno protagonisti, offrendo un'opportunità d'oro a chi saprà sfruttare la situazione. La gara di Interlagos si preannuncia quindi avvincente, con sorpassi e strategie che potrebbero ribaltare i pronostici della vigilia.

Le parole dei protagonisti

Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata dai team coinvolti, ma è evidente la frustrazione per una penalità che pesa come un macigno. La Ferrari dovrà ora concentrarsi sulla rimonta, mentre la Red Bull cercherà di limitare i danni in vista della classifica generale. Gli appassionati possono prepararsi a un fine settimana ricco di emozioni e colpi di scena.

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