Bagnaia infortunato in Qatar: frattura a due dita del piede

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La gara sprint del Gran Premio del Qatar si è trasformata in un incubo per Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è caduto rovinosamente riportando la frattura del quarto e del quinto dito del piede destro. La notizia è stata confermata dal bollettino medico diffuso dal team Ducati, a firma del responsabile medico della MotoGP, Angel Chartel.

Le condizioni di Bagnaia

Trasferito immediatamente all'ospedale di Doha, il pilota piemontese sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per stabilire se sia necessario un intervento chirurgico. I medici valuteranno nelle prossime ore l'entità della frattura e la stabilità delle dita coinvolte. Non è escluso un rientro in Italia per proseguire le cure e sottoporsi a un consulto specialistico.

Le possibili conseguenze

L'infortunio arriva in un momento cruciale della stagione e potrebbe compromettere la partecipazione di Bagnaia alla prossima gara. Il team Ducati non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sui tempi di recupero, ma la frattura alle dita del piede potrebbe richiedere alcune settimane di stop. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con apprensione gli esiti degli esami medici.

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Un campione sfortunato

Per Bagnaia non è la prima volta che deve fare i conti con la sfortuna. Il pilota torinese ha già dimostrato in passato una grande capacità di recupero, ma questa nuova frattura rappresenta l'ennesimo ostacolo in una carriera costellata di successi e incidenti. La speranza è che possa tornare presto in sella alla sua Ducati per continuare a lottare per il titolo mondiale.