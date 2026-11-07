Roma Sassuolo 3-0: i giallorossi chiudono in bellezza prima della sosta

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La Roma di Gasperini supera il Sassuolo con un netto 3-0 nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Un successo che permette ai giallorossi di chiudere al meglio il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali e di mantenere l'imbattibilità in campionato. Nonostante le assenze pesanti, i capitolini hanno dominato la scena, dimostrando di poter contare su un gruppo solido e determinato.

Un percorso netto in campionato

Se in Champions League restano le delusioni contro Real Madrid e Manchester United, in Serie A la Roma procede a ritmo sostenuto. I pareggi con Como e Napoli sono state le uniche battute d'arresto per una squadra che vuole lottare per le prime posizioni. Contro il Sassuolo, l'Olimpico si è presentato in una veste speciale: il club ha aperto anche il settore ospiti ai tifosi romanisti, creando un'atmosfera ancora più calorosa per spingere i ragazzi di Gasperini.

Emergenza infortuni: le scelte di Gasperini

Il tecnico deve fare i conti con un'emergenza infortuni che si protrae da settimane. Dybala non è ancora disponibile: le risonanze magnetiche hanno dato esito negativo, ma lo staff medico preferisce non rischiarlo, rimandando il suo rientro dopo la sosta. Stesso discorso per Kone, Svilar e Rensch, quest'ultimo fermato da una lesione all'adduttore. Anche Mancini ha accusato un affaticamento e potrebbe essere risparmiato. In attacco, Soulé e Malen sono inamovibili, mentre Pisilli e Mora si giocano un posto da titolare. In difesa, Koulierakis, Balerdi e Ghilardi insidiano i titolari.

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Un'occasione da sfruttare per la classifica

La vittoria contro il Sassuolo assume un'importanza ancora maggiore considerando i risultati delle dirette concorrenti: Lazio e Inter affronteranno rispettivamente Napoli e Como. Un turno favorevole che la Roma ha sfruttato a pieno, portandosi così a ridosso della vetta. Il calendario futuro sorride ai giallorossi, che dopo la sosta affronteranno Parma, Monza e Bologna, prima dei big match contro Lazio e Juventus. Intanto, il mercato di gennaio si avvicina e Gasperini si aspetta due rinforzi per puntare con forza alla conferma del piazzamento in Champions League.

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