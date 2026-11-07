Leclerc soddisfatto della Ferrari sul bagnato dopo le qualifiche in Brasile
Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, Charles Leclerc ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Sky, definendo la sessione «molto più positiva del risultato che abbiamo avuto» e sottolineando l'importanza dell'apprendimento con il team. Il pilota della Ferrari ha spiegato di aver scelto un approccio più aggressivo, un esperimento che ritiene pagherà in futuro.
Un feeling ritrovato con la Ferrari sul bagnato
Leclerc ha evidenziato come, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, sia finalmente riuscito a trovare un buon feeling con la Ferrari in condizioni di pista bagnata, terreno che nelle categorie minori era la sua specialità. «Finalmente sul bagnato ho avuto un buon feeling in Ferrari», ha dichiarato, aggiungendo che questa esperienza gli ha permesso di imparare tantissimo insieme alla squadra.
Il chiarimento con Hamilton dopo la tensione
Il monegasco è stato poi interrogato sulla tensione con il compagno di squadra Lewis Hamilton nello scorso weekend. Leclerc ha precisato che, sebbene sia sempre utile confrontarsi, non ritiene necessario continuare a parlarne a lungo: «Ho parlato con Lewis ed è la cosa più importante, non dobbiamo essere sempre d'accordo ma è importante chiudere questo capitolo». Una risposta che mette fine alle speculazioni su eventuali attriti tra i due piloti.
Prospettive per il futuro
Le parole di Leclerc lasciano intravedere una crescita della Ferrari in condizioni difficili, aspetto cruciale per le prossime gare. L'approccio aggressivo adottato dal pilota potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto su circuiti dove la variabilità meteorologica gioca un ruolo chiave. Con il weekend brasiliano ancora in corso, i tifosi della Rossa sperano che questo feeling ritrovato si traduca in risultati concreti.
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