Gasperini elogia la Roma dopo il 3-0 al Sassuolo: qualità e personalità
Al termine della netta vittoria per 3-0 sul Sassuolo, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN. "Sono molto soddisfatto, quando si vince è sempre molto bello ma questa sera lo abbiamo fatto con **qualità e personalità**", ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza del successo.
La gestione delle energie e il calendario fitto
Gasperini ha poi analizzato il momento della sua squadra, reduce da un tour de force: "È difficile giocare nove partite in 27 giorni, per noi con tantissimi scontri duri. La gestione non è stata un problema: tutti hanno giocato più volte nella rosa ed è stato un vantaggio per dare consapevolezza e valore a tutti". Il tecnico ha quindi elogiato la profondità dell'organico, nonostante le defezioni.
Infortuni e nazionali: le preoccupazioni del tecnico
Non sono mancate le note dolenti, con gli infortuni che hanno colpito giocatori chiave come Svilar e Dybala: "Certo, gli infortuni da Svilar a Dybala sono stati un problema, un po' a turno rischi di perdere i giocatori. La nostra rosa è competitiva così ma numericamente non è delle più voluminose". Infine, un pensiero alle prossime settimane e agli impegni delle nazionali: "Spero di ritrovare i giocatori così come li abbiamo lasciati, anche se queste nazionali a noi non possono piacere. Vanno bene quando giocano qualcosa di importante, ma dispiace perdere tanti giocatori per delle partite di poca consistenza, anche se per loro vestire quella maglia è un qualcosa che dà prestigio e consapevolezza".
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