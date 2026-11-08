Basket serie C, Pirossigeno Cosenza : da -19 al trionfo, la neopromossa batte la favorita Portici

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I Lupi rimontano diciannove punti e vincono 90-83, conquistando il quinto successo consecutivo. Diminić guida i rossoblù con 21 punti, in doppia cifra anche Festinese e Sirakov.

La matricola si prende anche Portici! La Pirossigeno Cosenza espugna il PalaPiccolo di Cercola, batte 83-90 la favorita Growatt Portici 2000 e festeggia la quinta vittoria consecutiva. Sotto di diciannove punti all’inizio del secondo quarto, i ragazzi di coach Carolillo rimettono in piedi la partita, raggiungono la parità all’intervallo e si prendono tutto negli ultimi dieci minuti. Dopo Villaricca, un’altra delle squadre più accreditate del campionato si arrende ai rossoblù. Questa neopromossa ha già imparato a farsi rispettare. Diminić firma 21 punti e chiude con un percorso netto dalla lunetta, quattro su quattro. Festinese ne aggiunge 17, Sirakov 15. Sono nove i giocatori cosentini a referto: nove punti a testa per Guido e capitan Ginefra, sei per Montemurro e Shvets, cinque per Rubino, due per Madrigrano. Un contributo distribuito, prezioso in una serata che richiede energie e lucidità per rientrare in partita. Anche dalla lunetta la Pirossigeno fa il suo: 12 su 14. Per Portici, Peluso e Mbaye chiudono a quota 19, De Martino a 15.

La cronaca della partita

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Parte forte Portici. Trapani apre le marcature, Festinese risponde e firma tutti i primi sette punti cosentini. I padroni di casa trovano subito confidenza con il tiro da fuori: Mbaye e De Martino colpiscono dalla distanza, D’Antonio contribuisce all’allungo. Il canestro di Diminić vale il 14-9, poi arrivano altre due triple campane. A 5.25 dalla prima sirena è già 20-9 e Carolillo chiama timeout.

Ginefra e Sirakov accorciano dai 6.75: 20-15, i lupi provano a riprendere contatto. Si accende Peluso, che segna da tre, aggiunge un canestro da due e infila altre due triple nell’ultimo minuto e poco più. Diminić tiene in movimento il punteggio rossoblù. La prima frazione si chiude sul 33-19: c’è tanto lavoro da fare.

L’inizio del secondo quarto rende ancora più pesante il conto. Tredici mette cinque punti in successione, Portici vola sul 38-19. Meno diciannove. La risalita comincia dai canestri di Rubino e Montemurro, poi Festinese aggiunge un libero. D’Antonio porta i suoi a quota quaranta, Rubino trova la tripla del 40-27. Peluso colpisce ancora dalla distanza: 43-27 a 6.41 dall’intervallo lungo.

Da qui cambia il passo della gara. La Pirossigeno ricuce tutto lo strappo con un parziale di 22-6 e raggiunge Portici sul 49-49. Trenta punti nel secondo quarto, svantaggio cancellato e squadre negli spogliatoi in perfetta parità. I Lupi hanno riaperto ogni discorso.

Sorpasso Cosenza in avvio di ripresa. Sirakov firma il 49-51, De Martino risponde con una tripla, Diminić riporta avanti i rossoblù sul 52-53. La partita procede sul filo dell’equilibrio e il terzo periodo consegna a Portici un vantaggio minimo: 73-72 alla sirena, dieci minuti per decidere tutto.

Il quarto decisivo è della Pirossigeno. I rossoblù concedono appena dieci punti ai padroni di casa e ne segnano diciotto, completando il lavoro cominciato nel momento più complicato della serata. Il 10-18 dell’ultima frazione fissa il risultato sull’83-90. A Cercola festeggiano i Lupi. La neopromossa batte la favorita e torna a Cosenza con la quinta vittoria consecutiva.

Tabellini

Parziali: 33-19, 16-30, 24-23, 10-18.

Growatt Portici 2000: Peluso 19, Mbaye 19, De Martino 15, Tredici 8, D’Antonio 8, Cannavina 6, Trapani 4, Minieri 3, Sabellico 1, D’Urzo, Formicola, Pisacane.

Coach: Francesco Cosentino

Pirossigeno Cosenza: Diminić 21, Festinese 17, Sirakov 15, Guido 9, Ginefra (k) 9, Montemurro 6, Shvets 6, Rubino 5, Madrigrano 2, Carofiglio.

Coach: Sergio Carolillo, Manu Gallo

Arbitri: Antonio Savarese di Sant'Anastasia, Michele Fusco di Napoli