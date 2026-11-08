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Messi conquista la Scarpa d'Oro MLS con 26 reti

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Lionel Messi ha vinto la sua seconda Scarpa d'Oro consecutiva nella Major League Soccer grazie ai 26 gol segnati con la maglia dell'Inter Miami, che ha chiuso al secondo posto la Eastern Conference con 60 punti. Un traguardo personale che conferma l'impatto dell'argentino nel campionato statunitense.

La classifica marcatori

Alle spalle di Messi, il croato Petar Musa del FC Dallas si è piazzato secondo con 22 reti. Il rendimento offensivo dell'argentino è stato determinante per la stagione dell'Inter Miami, che ha lottato fino alla fine per il vertice della conference.

Il record del Nashville

La miglior squadra della Eastern Conference è stata il Nashville, che ha stabilito il nuovo record storico di punti con 77, frutto di 23 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Il precedente primato di 74 punti apparteneva proprio a Miami dal 2024, a testimonianza di una competizione sempre più equilibrata e competitiva.

Un campionato in crescita

La MLS continua a attrarre campioni di fama internazionale e a innalzare il livello tecnico, come dimostrano le prestazioni di Messi e la corsa al titolo della Eastern Conference. Con questi numeri, la lega nordamericana si conferma un palcoscenico sempre più seguito anche dal pubblico italiano.

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