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Tom Laperche trionfa alla Route du Rhum 2026 e infrange il record

Redazione
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Tom Laperche trionfa alla Route du Rhum 2026 e infrange il record
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La Route du Rhum 2026 ha il suo vincitore: il francese Tom Laperche, 29 anni, ha tagliato per primo il traguardo a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, al termine di un'impresa straordinaria. Alla sua prima partecipazione, lo skipper ha completato la traversata atlantica in solitaria in 6 giorni, 13 ore e 27 minuti, polverizzando il precedente record di Charles Caudrelier (2022) di circa 6 ore e 20 minuti. Un risultato che lo consacra tra i grandi della vela oceanica.

Una regata leggendaria

Partita il 1° novembre da Saint-Malo, in Francia, la Route du Rhum è una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo, capace di attirare velisti da ogni angolo del pianeta. Quest'anno ai nastri di partenza si sono presentati in 115, tra cui 11 donne, a testimonianza di una crescente partecipazione femminile in questo sport estremo. La regata, che si disputa ogni quattro anni, rappresenta una sfida senza pari contro gli elementi e i limiti umani.

L'impresa di Laperche

A bordo del suo multiscafo classe Ultim 'Svr Lazartigue', Laperche ha saputo gestire al meglio le difficili condizioni meteorologiche, mantenendo un ritmo infernale per tutta la traversata. La sua vittoria non è solo una questione di velocità, ma anche di strategia e resistenza fisica e mentale. Il giovane skipper ha dimostrato una maturità sorprendente, battendo avversari ben più esperti e lasciando il segno nella storia della vela.

La partecipazione italiana

Tra i 115 partecipanti, spiccano anche cinque italiani: Ambrogio Beccaria, Matteo Sericano, Andrea Fornaro, Marco Guerra e Francesca Clapcich, unica donna del team azzurro. La loro presenza testimonia la crescita della vela italiana a livello internazionale e aggiunge un tocco di orgoglio nazionale a una competizione dominata dai francesi. La Clapcich, in particolare, è una delle figure di spicco della vela transatlantica e sta portando avanti una campagna di tutto rispetto.

Un futuro promettente

Con questa vittoria, Tom Laperche si afferma come uno dei talenti più brillanti della vela oceanica. La sua capacità di adattamento e la sua determinazione fanno ben sperare per le prossime edizioni della Route du Rhum e per altre competizioni internazionali. Il record appena stabilito potrebbe resistere a lungo, ma chissà che tra quattro anni non ci sia qualcuno pronto a superarlo. Una cosa è certa: la Route du Rhum continua a emozionare e a spingere i limiti dell'uomo e della tecnologia.

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