Controlli straordinari a Crotone e Cirò Marina denunciato titolare di sala scommesse e sequestrata droga

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Un'ampia operazione di controllo del territorio è stata condotta dalla Polizia di Stato nelle città di Crotone e Cirò Marina, su disposizione del Questore Renato Panvino. L'obiettivo era duplice: prevenire e reprimere reati, ma anche verificare il rispetto delle norme che regolano il settore dei giochi e delle scommesse, con un'attenzione particolare al fenomeno dell'usura e alla prevenzione della ludopatia.

Il bilancio dei controlli

Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnate diverse articolazioni della Questura e reparti specializzati come l'Anticrimine, l'Ufficio Immigrazione, la Digos, la Polizia Amministrativa, la Stradale, la Ferroviaria, il Reparto Prevenzione Crimine e l'Unità Cinofila di Reggio Calabria, sono state identificate 597 persone, di cui 142 con precedenti. Sono stati controllati 280 veicoli e effettuati 23 controlli domiciliari a persone sottoposte a misure restrittive. Una persona è stata denunciata e sono state elevate 7 sanzioni al Codice della Strada. Il sequestro di sostanza stupefacente ammonta a 67,3 grammi.

Denuncia per il titolare di una sala scommesse

Durante i controlli amministrativi, personale della Polizia Amministrativa e della Digos ha ispezionato un esercizio commerciale adibito alla raccolta di scommesse. All'interno sono stati trovati due quaderni sui quali erano annotati prestiti di denaro concessi agli avventori per consentire loro di effettuare ulteriori giocate. Tale pratica è espressamente vietata dalle prescrizioni della licenza di pubblica sicurezza. I quaderni sono stati sequestrati e il titolare è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

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Sequestro di droga con l'unità cinofila

Grazie all'ausilio dell'Unità Cinofila della Questura di Reggio Calabria, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente 56,6 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana e 9,7 grammi di cocaina, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti.

Controlli sulle strade e veicolo con targa alterata

La Polizia Stradale ha identificato 50 persone, di cui 8 con precedenti, e controllato 16 veicoli, elevando 5 sanzioni. Nel corso dei controlli, un veicolo immatricolato in Germania è stato fermato: privo di targa anteriore e posteriore, circolava con una sola targa prova. Gli agenti hanno accertato che la targa esposta era una fotocopia applicata su un'altra targa originale con numerazione diversa. La targa fotocopiata risultava assicurata, mentre quella originale sottostante, di proprietà del conducente, era priva di copertura assicurativa. Pertanto, oltre alla contestazione amministrativa, è stato disposto il sequestro del veicolo. Ulteriori accertamenti sono in corso presso l'Autocentro per verificare la provenienza del mezzo e la regolarità della targa.

I controlli nel capoluogo

Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel controllo del territorio a Crotone hanno identificato 285 persone, di cui 54 con precedenti, e controllato 123 veicoli. L'operazione complessiva mira a garantire sicurezza e legalità, con un occhio di riguardo alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, contrastando il gioco d'azzardo patologico e il rischio di usura.

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