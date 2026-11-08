Fuscaldo, incendio nella notte in contrada Valle Santa Maria distrugge due auto
Due vetture parcheggiate presso abitazioni private sono state avvolte dalle fiamme. I carabinieri hanno ascoltato i proprietari e avviato gli accertamenti sulle cause
Un incendio nella notte a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, ha distrutto due automobili in contrada Valle Santa Maria. I mezzi erano in sosta presso abitazioni private. Restano da chiarire le circostanze in cui si sono sviluppate le fiamme.
Gli accertamenti dei carabinieri
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fuscaldo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e stabilire la natura dei roghi.
I militari hanno sentito i proprietari delle vetture, raccogliendo informazioni utili agli accertamenti. Tra gli aspetti da chiarire rientrano l’origine delle fiamme e l’eventuale collegamento tra i due incendi.
Cause ancora da chiarire
Al momento nessuna pista è esclusa, compresa quella di un possibile incendio doloso. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi investigativa che deve essere verificata e non di una causa accertata.
Le indagini proseguono per definire la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.
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