Cerca

Cronaca Calabria Cosenza

Fuscaldo, incendio nella notte in contrada Valle Santa Maria distrugge due auto

Redazione
Condividi:
Fuscaldo, incendio nella notte in contrada Valle Santa Maria distrugge due auto
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Due vetture parcheggiate presso abitazioni private sono state avvolte dalle fiamme. I carabinieri hanno ascoltato i proprietari e avviato gli accertamenti sulle cause

Un incendio nella notte a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, ha distrutto due automobili in contrada Valle Santa Maria. I mezzi erano in sosta presso abitazioni private. Restano da chiarire le circostanze in cui si sono sviluppate le fiamme.

Gli accertamenti dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fuscaldo, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e stabilire la natura dei roghi.

I militari hanno sentito i proprietari delle vetture, raccogliendo informazioni utili agli accertamenti. Tra gli aspetti da chiarire rientrano l’origine delle fiamme e l’eventuale collegamento tra i due incendi.

Cause ancora da chiarire

Al momento nessuna pista è esclusa, compresa quella di un possibile incendio doloso. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi investigativa che deve essere verificata e non di una causa accertata.

Le indagini proseguono per definire la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
incendio-fuscaldo auto-distrutte cosenza carabinieri indagini causa-incendio

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 13 volte su 23. Oggi sono analizzate 58 partite su 12 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza