Luca Banchi guiderà l'Olimpia Milano e resta commissario tecnico della nazionale

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L'Armani Pallacanestro Milano ha ufficializzato la nomina di Luca Banchi come nuovo allenatore della prima squadra. La notizia segna un ritorno per il tecnico, che manterrà anche il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana maschile. Un doppio incarico che Banchi ha commentato con soddisfazione, ringraziando la proprietà e il presidente Petrucci per la fiducia accordatagli.

Un ritorno prestigioso

“Sono onorato di poter tornare ad allenare l'Olimpia Milano – ha dichiarato Banchi al sito del club –. Un doveroso ringraziamento alla proprietà, che ha pensato fossi la persona indicata a guidare la squadra in questo particolare momento”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Un sincero pensiero va al mio predecessore, Peppe Poeta, capace in così breve tempo di scrivere pagine indelebili della storia di un club di questa caratura”.

Doppio ruolo e debutto

Banchi inizierà a lavorare con l'Olimpia già da domani e farà il suo debutto sulla panchina milanese giovedì prossimo nella sfida di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas. Tuttavia, salterà l'impegno del 24 contro l'Asvel per via degli impegni con la nazionale: gli azzurri affronteranno il 26 la Turchia a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e il 29 la Serbia a Belgrado per le qualificazioni ai Mondiali.

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Le parole del tecnico

“Consapevole delle responsabilità che mi aspettano – ha concluso Banchi – mi getto in questo nuovo capitolo della mia carriera con l'entusiasmo e la determinazione di chi vuol essere degno di un incarico così prestigioso”.

La scelta di Banchi rappresenta una mossa strategica per l'Olimpia Milano, che punta su un allenatore di esperienza e con un legame profondo con la nazionale, in un momento cruciale della stagione.

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