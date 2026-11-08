Teramo, la Polizia di Stato salva un uomo sul Ponte San Gabriele

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Un salvataggio che poteva trasformarsi in tragedia, ma che grazie alla prontezza degli agenti della Polizia di Stato si è concluso nel migliore dei modi. È quanto accaduto ieri sera a Teramo, sul Ponte San Gabriele, dove un uomo in evidente stato di difficoltà ha rischiato di compiere un gesto estremo.

La segnalazione e l'intervento immediato

Erano da poco passate le 21 quando la Sala Operativa della Questura di Teramo ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che aveva notato un uomo aggrappato alla ringhiera del ponte, pericolosamente sporto nel vuoto. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l'allarme: due equipaggi della Squadra Volanti, supportati dal personale del 118, sono giunti sul posto in tempi rapidissimi.

Gli agenti hanno individuato l'uomo tra il guard-rail e la ringhiera, mentre camminava nervosamente avanti e indietro in prossimità della balaustra. La situazione appariva fin da subito molto delicata, ma i poliziotti sono riusciti a instaurare un dialogo con la persona, guadagnandone gradualmente la fiducia.

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Un dialogo per convincerlo a tornare indietro

Con grande pazienza e professionalità, gli agenti hanno convinto l'uomo a oltrepassare il guard-rail e a tornare sulla carreggiata. Durante le operazioni, uno dei quattro agenti presenti si è frapposto tra l'uomo e il parapetto, pronto a prevenire qualsiasi gesto improvviso che potesse riportarlo verso il vuoto. Nel frattempo, gli altri operatori hanno messo in sicurezza l'area e gestito il traffico, evitando ulteriori rischi per i passanti e per gli automobilisti.

Il dramma personale dietro il gesto

Nel corso della conversazione è emerso il dramma personale che l'uomo stava vivendo: profondamente provato dalla scoperta di una grave malattia, temeva di rappresentare un peso per la moglie e per i propri familiari. La difficile situazione sanitaria e personale lo aveva portato, in un momento di particolare fragilità, a considerare il gesto estremo come unica via d'uscita.

Tratto in salvo, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario. Un epilogo che sottolinea ancora una volta l'importanza della prontezza e della sensibilità degli operatori impegnati in situazioni di emergenza.

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