Eala, lacrime di gioia nonostante la sconfitta nella finale di Hong Kong

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Alexandra Eala, la sorprendente tennista filippina, ha perso la finale del torneo WTA di Hong Kong contro l'americana Claire Liu, ma ha comunque regalato al pubblico un momento di grande emozione. Al termine del match, la 21enne si è sciolta in lacrime di gioia ripensando a una stagione che le ha letteralmente cambiato la vita.

Una finale amara ma ricca di soddisfazioni

La Eala, che da domani sarà numero 15 del ranking mondiale, è stata sconfitta con un netto 6-3, 6-0 dalla statunitense Claire Liu, numero 102 WTA. La partita è stata condizionata da un problema al ginocchio che ha costretto la filippina a richiedere un intervento medico nel primo set e a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Nonostante la sconfitta, il pubblico di Hong Kong l'ha sostenuta con calore per tutta la durata del match.

Le parole di Alexandra Eala

"Sono incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto quest'anno", ha dichiarato la Eala visibilmente commossa. "Solo noi sappiamo davvero cosa sia servito per arrivare fin qui. Questo è solo l'inizio", ha aggiunto tra gli applausi. La tennista ha voluto sottolineare il valore di un percorso che l'ha portata a raggiungere traguardi impensabili, nonostante la delusione per la sconfitta in finale.

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Un futuro luminoso

La stagione di Alexandra Eala è stata comunque straordinaria: la filippina si è imposta all'attenzione del circuito con prestazioni convincenti che le hanno permesso di scalare la classifica fino alla top 15. La sua grinta e la sua determinazione, anche in condizioni fisiche precarie, hanno conquistato i tifosi. Il 2025 si preannuncia ricco di aspettative per lei, pronta a confermarsi tra le protagoniste del tennis femminile.

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