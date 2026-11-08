Lamezia Terme, precipita con il bobcat in un burrone e muore dopo il ricovero

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L’imprenditore edile Antonio Cerminara, 84 anni, era rimasto gravemente ferito durante alcuni lavori di pulizia in un terreno privato. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica

È morto dopo il ricovero Antonio Cerminara, imprenditore edile di 84 anni rimasto coinvolto in un incidente a Lamezia Terme. L’uomo era alla guida di un bobcat quando è precipitato in un burrone profondo circa sei metri, riportando gravi ferite.

L’incidente è avvenuto due giorni prima del decesso, mentre l’anziano stava effettuando lavori di pulizia in un terreno privato. Nonostante i soccorsi e il successivo ricovero, le conseguenze della caduta si sono rivelate fatali.

La caduta durante i lavori nel terreno

Secondo le prime informazioni, Cerminara stava utilizzando il mezzo per ripulire l’area quando è avvenuta la precipitazione. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il bobcat a finire nel burrone.

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Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dell’accaduto e individuare le cause della caduta.

Il recupero dei Vigili del fuoco e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno raggiunto e recuperato l’84enne con la collaborazione del personale sanitario del 118.

È intervenuto anche l’elisoccorso. Dopo il recupero, l’imprenditore è stato ricoverato per le gravi ferite riportate, ma è deceduto due giorni dopo l’incidente.

Gli accertamenti dei carabinieri

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati precisati gli elementi che hanno determinato la perdita di controllo o la caduta del mezzo.

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