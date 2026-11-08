Genoa-Milan: De Rossi carica i suoi, Amorim cerca riscatto

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Domenica alle 15, il Genoa ospita il Milan allo stadio Ferraris in una partita valida per la Serie A. Il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha presentato la sfida in conferenza stampa, sottolineando l'importanza di affrontare i rossoneri con la giusta mentalità: "Dobbiamo fare una partita seria, non dobbiamo montarci la testa. Siamo una squadra di medio-bassa classifica e questi sono i numeri che lo dicono. Loro sono una grande squadra, quindi dobbiamo essere coraggiosi, aggressivi ma sempre sapendo che incontriamo una squadra che se siamo troppo spavaldi potrebbe farci molto male".

Il Genoa arriva a questo appuntamento con tre vittorie consecutive e con un morale alto. De Rossi ha però voluto ridimensionare l'entusiasmo: "Non voglio sminuire il Genoa o il nostro lavoro, ma il Milan è una squadra costruita per vincere il campionato. Basti pensare che una settimana fa hanno vinto meritatamente contro la squadra più forte d'Italia". Il riferimento è al derby vinto dai rossoneri contro l'Inter.

Il Milan invece è reduce dalla sconfitta in Europa contro il Ferencvaros, un risultato che ha scosso l'ambiente. De Rossi ha commentato: "Vederli arrivare ubriachi di gioia per le due vittorie forse poteva essere un piccolo vantaggio. Credo che questa sconfitta, considerato il livello dei campioni che hanno nello spogliatoio, li avrà fatti riflettere su quanto sia importante non perdere queste partite e quindi saranno ancora più concentrati".

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Il tecnico del Genoa ha poi analizzato il Milan: "Ho valutato quello che vedo in campo, i giocatori che hanno e anche quelli che gli mancano, perché un paio di giocatori sono fondamentali per loro. Credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, molto forti, costruiti in una maniera che a me piace molto. E' una squadra per provare a vincere il campionato e credo che lotteranno fino alla fine".

In casa Milan, l'allenatore Ruben Amorim deve fare i conti con un'emergenza infortuni: sette giocatori indisponibili, tra cui Terracciano, Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori e Pavlovic. La sconfitta in Europa ha lasciato strascichi anche a livello emotivo, ma Amorim non cerca alibi e sa che la trasferta di Genova è tutt'altro che semplice.

Il Genoa appare in salute e fiducioso, mentre il Milan è chiamato a una prova di carattere per riscattare le recenti delusioni europee. La partita sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre: i rossoblù vogliono continuare la striscia positiva, i rossoneri cercano continuità in campionato per non perdere terreno dalla vetta.

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